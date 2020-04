L’appel du premier ministre François Legault aux médecins d’aller prêter main-forte dans les CHSLD est sans précédent. Les circonstances tragiques le commandaient d’office. Les morts s’accumulent. Les drames humains se multiplient. Le personnel, épuisé, se décime à vue d’œil.

Hier, j’écrivais que dans plusieurs CHSLD et résidences privées pour aînés, l’urgence sanitaire est passée au stade alarmant d’urgence humanitaire. Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux, l’a confirmé sans hésitation : « Beaucoup de médecins – généralistes et spécialistes – vont en mission humanitaire à l’extérieur du Québec. (...) Ce qu’on leur dit aujourd’hui, c’est que la mission humanitaire, elle est au Québec, elle est en CHSLD. »

Chez le premier ministre, il y avait certes un élément de stratégie politique à lancer son appel en ouverture de son point de presse quotidien. Malgré les discussions avec la Fédération des médecins spécialistes et la Fédération des médecins omnipraticiens, M. Legault semblait pressé d’offrir une lueur d’espoir à une population de plus en plus inquiète, avec raison, des histoires d’horreur que vivent des personnes très vulnérables dans plusieurs CHSLD et autres types de résidences.

Combien le feront ?

En pleine crise de la COVID-19, ne sachant plus à quel saint se vouer et face à une pénurie croissante d’infirmières et de préposés, le premier ministre devait montrer aux Québécois que des solutions, même extrêmes, restent possibles. Chez les médecins spécialistes qui se porteront volontaires – il reste à voir combien le feront –, leur rémunération sera généreuse.

De voir des spécialistes travailler en soutien aux infirmières et aux préposés au lieu du contraire habituel, s’annonce comme une autre première que personne n’aurait pu prévoir. François Legault s’est sûrement gardé de le dire, mais on sentait aussi que son appel aux médecins leur envoyait du même coup un message voulant qu’après toutes les bonifications de revenus des dernières années, le temps est venu pour ceux et celles qui le pourront de redonner concrètement aux plus vulnérables d’entre nous.

Échec monumental

Les médecins qui se rendront en CHSLD verront de très près les plus lourdes des fragilités humaines. Ce qui, à terme, pourrait même en faire des alliés influents lorsque viendra le temps pour le gouvernement de mettre au monde des manières beaucoup plus humanistes de prendre soin des personnes vulnérables, aînées ou handicapées.

Car sur le fond des choses, plus personne ne pourra nier le réel désolant de nos services sociaux. En cela, l’appel aux médecins lancé in extremis par François Legault leur demandant d’aller en CHSLD pour faire des tâches qu’ils ne font jamais, constitue en soi le constat d’un échec monumental.

L’échec le plus frappant est l’impréparation sidérante des autorités publiques, tous paliers confondus, face à une pandémie. Le plus dramatique est la déshumanisation choquante avec laquelle les personnes les plus fragiles se retrouvent prisonnières dans des résidences confinées, dont les autorités savaient pourtant depuis longtemps qu’en cas de pandémie, des éclosions possiblement meurtrières y éclateraient en série.