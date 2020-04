DESBIENS, Hélène



À l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 10 avril, à l’âge de 75 ans et 8 mois, est décédée madame Hélène Desbiens, fille de feu monsieur Edgar Desbiens et de feu madame Marie-Élise Girard. Elle demeurait à La Malbaie. Elle a été confiée à laMadame Desbiens laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Lucien (feu Yvette Boies), feu Charlotte (feu Jean-Paul Bergeron), feu Gérard (Françoise Villeneuve), Clémence (feu Cesare Diotto), feu Élyette (feu Jean- Marie Côté), Marina (feu Yvon Lefrançois), feu Joachim (Gisèle Beaumont), feu Élise (feu Raynald Savard), Claudette (feu Fernand Pelletier), feu Roger (Doris Laperrière); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement l’équipe de soins du 6ième étage du pavillon central de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (hôpital Laval) pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mains de l’Espoir. Les formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la