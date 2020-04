COVID-19: «Je salue votre courage» – Vincent Lecavalier

L’ancien joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) Vincent Lecavalier a pris quelques instants pour remercier le personnel de la santé œuvrant contre le coronavirus.

«J’aimerais vous dire un énorme merci pour tout ce que vous faites pour notre population durant ces temps très difficiles», a indiqué l’homme de 39 ans dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

«Vous avez toute notre admiration et notre reconnaissance, a-t-il poursuivi. Je salue votre courage, votre résilience et votre détermination. Vous êtes véritablement nos anges gardiens. Merci et je pense très fort à vous.»

Lecavalier, qui est originaire de l’Île Bizard, a joué 17 saisons dans la LNH, amassant 421 buts et 528 mentions d’aide pour 949 points en 1212 matchs. Il avait été choisi au tout premier rang du repêchage de 1998 par le Lightning de Tampa Bay. Il a d’ailleurs passé 14 campagnes avec cette équipe, avant de conclure sa carrière avec les Flyers de Philadelphie et les Kings de Los Angeles.