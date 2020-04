DESCHÊNES, Lyne (Line)



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 avril 2020, à l'âge de 64 ans et 8 mois, est décédée madame Lyne Deschênes (Line), épouse de monsieur Michel Bolduc, fille de feu madame Jocelyne McKinnon et de feu monsieur Benjamin Deschênes. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son époux chéri, Michel Bolduc, sa fille Dannye Denault (Éric Lépine), ainsi que ses petits-enfants: Billy, Tommy, Olivier, Laurence et Vicky; ses sœurs: Carole (Bernard Pépin) et Josée. Elle laisse aussi dans le deuil les membres de la famille Bolduc: Guy Bolduc, feu Constance Wagner et feu Charlotte Lever, Pierre (Andrée Bard) et feu Anne Thériault, Jacques (Dominique Myrand), Lise, Suzanne (Pierre Robinson), Marc (Agathe Tremblay), Denis (Shannon Mitchell); plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, de nombreux(ses) amis(es), ainsi que la famille Poujade et Lever.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Les Diabétiques de Québec, 979, avenue de Bourgogne, bureau 180, Québec, Québec, téléphone: 418 656-6241, poste 2, courriel: info@diabec.com, site web: www.lesdiabetiquesdequebec.org.