Des balados pour changer d’air

Alors que la population québécoise est désormais confinée chez elle, redoublant d’ingéniosité pour réussir à garder le moral à travers cette période tourmentée, l’équipe du 24 Heures vous propose une sélection de balados à écouter sans modération pour quiconque souhaiterait prendre une pause du quotidien.

1- Grand écart

Animé par Jean-Philippe Wauthier, le balado Grand écart cherche à démystifier le vaste monde de la course à pied. Chacun des épisodes propose une discussion avec des experts du domaine ou des athlètes, professionnels comme amateurs, explorant sous tous ses angles ce sport de plus en plus populaire. Alors que la pandémie semble en pousser plus d’un à chausser ses espadrilles de course, ce balado peut représenter un bon point de départ pour quiconque voudrait s’y lancer avec sérieux.

Disponible sur Radio-Canada OHdio, Spotify, iTunes, Google Play Musique

2- Wagner

L’humoriste Guillaume Wagner propose à chacun des épisodes de son balado Wagner un entretien de fond, accessible et décomplexé, s’entretenant avec plusieurs personnalités provenant de tous les milieux. L’humoriste a notamment reçu l’artiste Marc Séguin, le professeur Yves-Marie Abraham, l’actrice Christine Beaulieu, la chroniqueuse Manal Drissi et le duo Sèxe Illégal. Les épisodes peuvent durer d’une heure à un peu plus de deux heures.

Disponible sur Spotify, iTunes, YouTube, Google Play Musique

3- Synthèses

Le balado Synthèses, produit par l’équipe de Transistor Média, propose un véritable tour d’horizon de deux enquêtes policières inachevées. La première saison explore, en cinq épisodes, le cas de Valérie Leblanc, une jeune femme de Gatineau dont le corps a été retrouvé brûlé et mutilé le 23 août 2011 dans un boisé derrière le Cégep de l'Outaouais. La deuxième saison, en six épisodes, porte sur la Sherbrookoise Louise Chaput, retrouvée morte en bordure d’un sentier boisé en novembre 2001, alors qu’elle était partie faire de la randonnée au mont Washington.

Disponible sur QUB radio, Spotify, iTunes, Google Play Musique

4- Question d’intérêt

Le balado Question d’intérêt, animé par le journaliste Gérald Fillion, cherche à éclairer le monde complexe et parfois obscur de l’économie et des finances personnelles. À chacun des épisodes, le journaliste s’entretient avec un ou plusieurs spécialistes pour tenter de faire le tour d’une question donnée, qu’elle concerne par exemple les répercussions économiques de la COVID-19, le revenu minimum garanti ou les façons de devenir propriétaire sans se ruiner.

Disponible sur Radio-Canada OHdio, iTunes

5- Les pires moments de l’histoire

L’humoriste Charles Beauchesne propose, avec le balado Les pires moments de l’histoire, deux saisons de cinq épisodes chacune à travers lesquelles il explore avec humour et rigueur certaines périodes historiques rocambolesques et certains personnages parfois bien sinistres, allant du Japon féodal à la chasse aux sorcières en passant par les 10 pires papes qu’a connu le Vatican. L’humour est tout aussi tranchant qu’éclairant, faisant apparaître d’une lumière crue certaines des époques les plus sombres de notre histoire.

Disponible sur Radio-Canada OHdio, Spotify, iTunes, Google Play Musique

6- On s’appelle et on déjeune

Les nutritionnistes Catherine Lefebvre et Bernard Lavallée se rassemblent l’instant de ce balado pour explorer de façon très accessible plusieurs questions reliées à la nutrition. Le ton est léger, les conversations sont fluides et le résultat nous permet d’en connaître un peu plus sur ce qui se retrouve quotidiennement dans notre assiette.

Disponible sur Radio-Canada OHdio, Spotify, iTunes, Google Play Musique

7- 20%

Coproduit par le magazine Québec Science et l’Acfas, le balado 20% cherche à donner la parole aux femmes scientifiques, souvent davantage tenues à l’écart de l’éclairage médiatique que leurs pendants masculins, à travers une série d’entretiens allant de 15 à 20 minutes. Le plus récent épisode mis en ligne jeudi propose une discussion avec Karine Madore, technicienne en électronique chez Inter Medico Montréal, en charge de la réparation des machines servant au dépistage du coronavirus.

Disponible sur iTunes et SoundCloud

8- François Bellefeuille – 3,7 planètes

À travers son balado, l’humoriste François Bellefeuille nous invite dans son processus de création, alors qu’il cherche à allier humour et environnement. Si l’humoriste, largement acclamé par la critique, souhaite nourrir des réflexions quant au réchauffement climatique, force est de constater que provoquer des rires dans le même élan peut s’avérer plus difficile que prévu.

Disponible sur Radio-Canada OHdio, Spotify, iTunes, Google Play Musique

9- Là-haut sur la colline

Le balado Là-haut sur la colline, animé par le journaliste Antoine Robitaille, propose un survol de l’actualité politique tant municipale que provinciale et internationale. Des enjeux de fond y sont abordés tout comme certains détails du quotidien de l’Assemblée nationale, parfois passés sous silence.

Disponible sur QUB radio, Spotify, iTunes, Google Play Musique

10 - Ferry, traversée érotique

Le balado Ferry, traversée érotique propose un véritable voyage à travers quelques témoignages intimes et érotiques. Des invités se prêtent au jeu et racontent sans pudeur ni vulgarité ce que la sexualité leur a apporté de plus beau. Les épisodes sont d’une durée de cinq à 10 minutes.