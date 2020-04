TREMBLAY, Monique



À Québec, le 30 mars 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Monique Tremblay, épouse de feu monsieur Yves Everell. Née à St-Gédéon au Lac St-Jean, le 12 avril 1943, elle était la fille de feu dame Marie-Élise Laplante et de feu monsieur Edmour Tremblay. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie. Elle laisse dans le deuil son fils légitime Pierre Petit; son ami de vie monsieur Richard Dupras, ainsi que plusieurs frères, sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site: www.fqc.qc.ca, Tél.: 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de