Jours sombres

La crise est sévère chez nous, le nombre de décès augmente chaque jour.

Au Canada, le Québec compte un nombre élevé de décès par rapport aux autres provinces.

Ce bilan funeste donne l’impression qu’on est en train de perdre pied.

On sent notre gouvernement empêtré dans les méandres de sa bureaucratie.

Pour tenter d’endiguer la crise dans les résidences pour ainés et les CHSLD le gouvernement a mis sur pied le site web : Je contribue.ca

On aurait reçu 40,000 inscriptions et la population s’étonne que seules 3,000 candidatures aient été retenues. Il est vrai qu’on n’épluche pas 40,000 CV en criant ciseaux. Le ministère de la santé recherche des gens qui possèdent des compétences spécifiques.

Cependant on entend et on lit plusieurs témoignages de gens qualifiés qui auraient offert leurs services et attendent toujours un accusé de réception.

Selon la fédération des infirmières du Québec, des infirmières compétentes et disponibles : il en pleut !

Plusieurs anciens travailleurs du réseau de la santé se seraient manifestés sans recevoir d’appel.

En conférence de presse, le premier ministre se désole que certaines candidatures soient passées entre les mailles du filet. Les mailles sont larges !

Il semble y avoir un certain cafouillage.

Est-ce qu’on fera appel à l’armée canadienne ? On hésite, le personnel spécialisé ne serait pas aussi nombreux qu’espéré.

On se tournerait plutôt vers la croix rouge... Autant de propositions sur la table.

On s’est mis à genoux devant les médecins spécialistes qui affirment avoir répété à maintes reprises être prêts à servir dans les CHSLD. S’ils étaient à ce point disponibles, pourquoi M. Legault a-t’-il dû les supplier ? Pour les mettre au pied du mur ?

De part et d’autre, on s’interpelle et on se contredit.

Chose certaine : Les messages ne passent pas !

Monsieur Legault affirme que la priorité c’est de s’occuper des aînés dans les résidences et les CHSLD. Il est plus que temps.

Des hommes et des femmes meurent pour ainsi dire avant leur temps en quittant seuls, un monde qu’ils auront contribué à bâtir.

Nous vivons des jours sombres. Le décès de ce jeune médecin du service de la santé publique de la Montérégie nous attriste et nous angoisse.

Le regard abattu du docteur Arruda en disait long aujourd’hui.

Le petit arc-en-ciel et son slogan : «Ça va bien aller» nous laissent songeurs. On nous avait prévenus, cette semaine s’annonçait difficile.

Il nous reste à espérer que le vent tourne et que des jours meilleurs se profilent.