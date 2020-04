NFL: Fournette veut avoir Newton dans son équipe

Le porteur de ballon des Jaguars de Jacksonville Leonard Fournette veut que sa formation donne une chance au quart-arrière Cam Newton.

À la fin du mois de mars, l’athlète de 25 ans avait publié sur son compte Instagram une photo de lui et du pivot, écrivant: «Qu’est-ce qu'on fait? On collabore ou quoi?» Il a ensuite supprimé sa publication.

Fournette a cependant récidivé jeudi, lors d'une entrevue avec le réseau ESPN.

«Cam est allé au Super Bowl. C’est un gars formidable. Je connais Cam depuis toujours, a affirmé le demi offensif. Comme je l’ai dit à certaines personnes qui m’ont parlé, ce n’est pas manquer de respect à [Gardner] Minshew. J’essaie simplement de faire en sorte que nous soyons dans la meilleure position possible comme équipe.»

En effet, en 2020, les «Jags» devraient faire confiance à Minshew comme quart-arrière numéro 1, ses performances ayant surpris la planète NFL en 2019. Le choix de sixième ronde de cette année-là a entamé 12 parties et maintenu un dossier de 6-6. Il a complété 60,6% de ses passes tentées, pour 3271 verges et 21 touchés.

Ces performances ont d’ailleurs incité Jacksonville à échanger le pivot Nick Foles aux Bears de Chicago.

Toujours dans son entrevue avec ESPN, Fournette a indiqué qu’il voulait juste que Minshew ait de la compétition au camp d’entraînement.

De son côté, Newton a récemment été libéré par les Panthers de la Caroline, et ce, après neuf saisons de collaboration. Le quart de 30 ans a été incommodé par plusieurs blessures lors des dernières campagnes. En 2019, une fracture au pied gauche l’a limité à seulement deux rencontres.

En carrière, Newton compte 29 041 verges aériennes et 4806 verges par la course. Il a également lancé 182 passes de touché et franchi 58 fois la ligne des buts avec le ballon en main.