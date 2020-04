Salon virtuel

Le premier Salon Parents Enfants La Relève se tiendra virtuellement du 28 avril au 2 mai. Au-delà d’une vitrine numérique, ce salon interactif se veut un rassemblement virtuel favorisant l’interaction entre les visiteurs et les entrepreneurs. Cette initiative en ligne pour se rassembler (sans contact) permettra de réduire, ensemble, les impacts de la COVID-19 sur les entreprises d’ici.

L’événement virtuel a été lancé par Claudia Chassé, fondatrice de l’entreprise québécoise Lait de poule en partenariat avec ProgyMédia et NAJ & CO suite à l’annulation de nombreux événements en raison de la Covid-19. L’événement regroupe des entreprises québécoises œuvrant dans le domaine de la maternité, de la parentalité et de l’enfance. Les inscriptions sont encore ouvertes pour les entrepreneurs qui aimeraient se joindre à l’événement : salonparentsenfants.com.

50 ans déjà

Le 17 avril 1970. Sortie du premier album solo de Paul McCartney « McCartney » en Grande-Bretagne, et trois jours plus tard aux États-Unis. Il est enregistré entre décembre 1969 et février 1970, pendant la difficile période qui marque la fin des Beatles. Sur la photo de l’album McCartney abrite dans son manteau la première fille née de son union avec Linda, Mary.

Anniversaires

Jean-François Gosselin (photo de gauche), chef du parti Québec 21 et chef de l’opposition officielle à la Ville de Québec, 45 ans... Pierre Lassonde (photo), homme d’affaires et grand mécène canadien, 73 ans... Michèle Jalbert, propriétaire Institut Divas & Cie de l’arrondissement Ste-Foy à Québec... Pierre Tremblay, président du Groupe JD de Boischatel, 57 ans... Peter MacLeod, humoriste et un animateur québécois, 51 ans... Jimmy Mann, avec les Nordiques de 1984 à 1986, 61 ans... Pierre Guité, avec les Nordiques de 1972 à 1974 et en 1977, 67 ans... Bruce Huard, ex-Sultans, 73 ans... Michèle Richard, chanteuse et actrice québécoise, 74 ans... Guy Corriveau, passionné d’automobile et co-fondateur du site www.guideauto.com, 76 ans... Fabien Roy, homme politique québécois, 92 ans.

Disparus

Le 17 avril 2019. Alan García (photo), 69 ans, président du Pérou de 1985 à 1990 et de nouveau de 2006 à 2011... 2018. Barbara Bush, 92 ans,, femme de l’ancien président américain George H. W. Bush et mère de l’ancien président George W. Bush... 2016. Doris Roberts, 90 ans, actrice américaine qui a joué dans 34 films et plusieurs séries américaines... 2015. Huguette Dubois Germain, 88 ans, épouse de feu Victor Germain et mère de Christiane Germain, Jean-Yves Germain et Richard Germain... 2011. Rémy Poulin, 58 ans, député libéral dans Chauveau... 2010. Michael Sarrazin, 70 ans, acteur natif de Québec... 2008. Napoléon Bisson, 85 ans, baryton québécois... 2003. Sir John Paul Getty, 70 ans, philanthrope britannique... 1998. Linda McCartney, 56 ans, l’épouse de Paul McCartney... 1984. Claude Provost, 50 ans, ex-ailier droit des Canadiens de Montréal.