Une nouvelle Charte de l’Atlantique pour vaincre la COVID-19?

Impossible, pour le prof d’histoire en moi, de résister au texte publié hier par The Atlantic. Richard Fontaine, du Center for a New American Security (spécialisé dans les questions de sécurité nationale), y établit un lien entre la nécessité de jeter les bases d’une nouvelle politique internationale en 1941 et la situation dans laquelle nous place la propagation de la COVID-19.

Du 9 au 12 d’août 1941, avant l’entrée en guerre des États-Unis, Winston Churchill et Franklin Delano Roosevelt se sont rencontrés au large des côtes de Terre-Neuve, sur l'USS Augusta. L’objectif de cette rencontre? Établir les grands principes qui guideraient la politique internationale de l’après-guerre. La rencontre mènerait à une déclaration formelle le 14 août.

On s’est alors entendu sur huit grands principes qui déboucheraient éventuellement sur de grandes initiatives collectives comme l’OTAN et l’ONU. L’auteur soulève que, déjà, en 1941, Churchill et Roosevelt avaient compris que le monde ne serait plus le même après la guerre et qu’il fallait planifier le cadre dans lequel on établirait un monde meilleur, un avenir prometteur.

Si Richard Fontaine espère que la pandémie aura des effets moins néfastes que la Deuxième Guerre, il croit que les chefs d’État ne devraient pas attendre la fin de la crise pour planifier la suite des choses. Si Churchill et Roosevelt l’ont fait pendant la guerre, pourquoi ne pas entamer maintenant une réflexion sur les principes qui guideront la politique internationale de l’«après-COVID-19»?

Définir les principes d’une nouvelle Charte de l’Atlantique s’annonce comme une tâche colossale. Les retombées à court, moyen et long terme de la pandémie seront multiples et complexes. On perçoit déjà aisément les conséquences sur l’économie, les chaînes d’approvisionnement, les frontières, l’accès aux ressources médicales ou l’ampleur des moyens de surveillance déployés pour contrôler la propagation.

Fontaine observe également que les États autoritaires ont profité de la situation pour accroître leur emprise, alors que les démocraties libérales accroissent l’intervention de l’État dans l’économie, dans l’espoir d’éviter le pire. Sur la scène internationale, les relations sont parfois très tendues, et la Chine déploie une opération de charme.

Qu’adviendra-t-il des mouvements de population, du tourisme, du monde de la finance, de notre relation au travail, de la coopération internationale et de la protection de la santé publique à l’échelle mondiale? Sans prétendre que sa liste de questionnements soit exhaustive, Fontaine croit qu’elle suffit à démontrer la nécessité d’une large discussion entre les nations et que les États-Unis ne devraient pas faire l’économie d’une participation.

Les États-Unis devraient donc contribuer à une remise en question de la globalisation. Parmi les sujets de réflexion, l’auteur souligne l’étude de l’efficacité du Conseil de sécurité de l’ONU, du G7 et du G20. Qu’on soit ou non en faveur de la globalisation, il est bien légitime de s’interroger sur la contribution de ces regroupements quand on constate que les efforts actuels de collaboration sont au mieux modestes, au pire inexistants. Faut-il envisager de nouvelles structures ou de meilleures organisations?

Les démocraties libérales devraient aussi se soucier de leurs échecs à planifier la réponse à l’éclosion de la COVID-19, alors que les régimes autoritaires semblent parfois mieux gérer la situation. La foi dans la démocratie est parfois ébranlée. Si j’ai souligné la réponse tardive de Donald Trump parce que mon mandat de blogueur est de couvrir la politique américaine, reconnaissons qu’il n’est pas le seul dont l’attitude et les actions aient été inadéquates. Comment redonne-t-on confiance dans les régimes et les institutions démocratiques?

Si les régimes démocratiques et dictatoriaux réagissent différemment et sont bien souvent des rivaux, doit-on forcément exclure des possibilités de collaboration? Les États-Unis et la Chine se livrent actuellement une guerre commerciale. Pourra-t-on voir au-delà de cette rivalité pour coopérer?

Vous constatez aisément que les problèmes sont multiples, tout comme les remises en question de nos façons de faire. Même si nos gouvernements sont pressés par le temps et tentent tant bien que mal de parer au plus urgent, Richard Fontaine insiste ici sur la nécessité de planifier la suite. Si la tâche s’annonce colossale, il rappelle que la Charte de l’Atlantique, qui a conduit à des projets bien plus ambitieux, a modestement commencé par une liste de huit principes un peu abstraits.

Je termine en soulignant qu’avec la charte de 1941, Churchill comme Roosevelt précisaient que les nations démocratiques devaient écrire l’histoire, et non se contenter d'en être des sujets. J’ai bon espoir que ce soit encore le cas lorsque le pire de la pandémie sera passé.

Pour le texte complet de Fontaine, vous cliquez ici.