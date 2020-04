Une PME de literie se transforme en fabricant de masques et les ventes explosent

L’entreprise montréalaise Bigarade, spécialisée dans la fabrication de literie haut de gamme et fortement investie dans sa mission de production locale, a transformé sa production du tout au tout en quelques semaines.

En à peine un mois, Geneviève Lorange a transformé ses locaux en atelier de fabrication de masques réutilisables. Depuis, elle en a vendu 80 000 aux travailleurs des services essentiels, mais aussi aux citoyens en confinement.

Et les commandes ne cessent de rentrer pour la PME fondée en 2015.

La fondatrice de l’entreprise a répondu à nos questions.

Quelles ont été les conséquences de la crise pour ton entreprise? Et comment est venue la décision de produire des masques?

Au début de la crise, nos ventes ont drastiquement chuté pour arriver près de zéro, alors que le printemps c’est normalement une très bonne période pour nous.

J’ai voulu me rendre utile et ne pas rester là à ne rien faire. J’ai donc fabriqué des masques pour ma belle-sœur qui est travailleuse sociale. J’ai développé un modèle avec des tissus de haute performance.

J’en ai parlé sur les réseaux sociaux et ça a fait boule de neige. Il y a des hôpitaux qui nous ont appelés.

Puisque certains de nos employés préféraient ne pas revenir pendant la crise, j’ai créé des partenariats avec des couturières et des fournisseurs pour pouvoir nous aider avec la production.

Je n’ai pas eu à mettre aucun employé à pied. Je dois même dire qu’en ce moment, on engage!

Comment peut-on se procurer un masque?

On suggère aux travailleurs essentiels et aux organisations qui ont besoin de grandes quantités de nous écrire parce qu’on leur offre des tarifs différents.

Sinon, les gens doivent passer leur commande sur notre site web. En ce moment, on donne deux semaines de délai, mais ça varie en fonction des commandes d’hôpitaux, qui sont priorisées.

Aussi, on donne nos masques «démo» à des organismes comme Le Chaînon.

Est-ce que tu entrevois des enjeux à court terme?

Mon plus gros problème en ce moment est de pouvoir gérer la logistique qui vient avec grossir si rapidement. On était une petite entreprise artisanale, et tout d’un coup, on doit se structurer comme une grande entreprise.

Mais je suis très chanceuse d’avoir trouvé d’excellents partenaires, alors on commence à être bien rodé.

On a vendu plus en masques en une semaine qu’on vend de la literie durant une année. On envisage donc de transformer l’entreprise pour se concentrer sur là-dessus.

J’ai un bac en design industriel. Ce que j’aime, c’est créer des produits qui sont utiles, durables, beaux et écoresponsables. Je pense que ça peut s’appliquer autant aux masques qu’à la literie.

C’est sûr que Bigarade, c’est mon bébé. Même si devenir une entreprise d’équipements médicaux design, c’est encore nouveau pour moi, ce n’est vraiment pas impossible.

Crois-tu qu’il y aura du positif qui sortira de tout ça? Comme l’engouement pour l’achat local ou la résurgence de l’industrie du textile et d’autres secteurs manufacturiers dans la province?

Malgré le fait que ce ne soit vraiment pas une situation souhaitable, c’est l’occasion de renouer avec la production locale.

Parce que même pour la production d’équipement médical, ce n’est pas seulement la Chine qui en produit, mais il y a aussi les États-Unis et l’Allemagne. Avec les défis économiques que va vivre la province, je pense qu’on pourrait se positionner comme un joueur important dans ce secteur.

C’est une opportunité de redonner un souffle à la production locale. C’est pour ça que depuis la pandémie, je n’ai jamais travaillé aussi fort de ma vie.

Est-ce que tu crois que des mesures plus importantes doivent être prises par les gouvernements pour favoriser la production et l’achat local?

Je me considère comme une extrémiste du local. Pratiquement tout ce qui entre dans notre production vient du Québec, nos étiquettes, nos boutons, nos tissus.

Mais comme tout le monde, je ne suis parfaite dans mes choix non plus, et ça m’arrive d’acheter des produits d’ailleurs.

Selon moi, où le gouvernement devrait aider, et c’est ce qui a été oublié dans le panier bleu, c’est les fournisseurs de matières premières comme le tissu et la dentelle dans notre cas.

Parce que si ces entreprises et artisans ne peuvent pas opérer, on va faire quoi? S’approvisionner en Chine?

L’année dernière, tu emménageais dans de nouveaux locaux avec une boutique qui a pignon sur rue. Est-ce que tu penses que la situation pourrait t’amener à revoir ce modèle?

Je n’ai pas encore fait mon deuil, mais je suis réaliste. Si ça continue comme ça, oui je vais peut-être dire adieu à ma boutique et à la literie.

L’important pour moi, c’est l’ADN de production locale. Et ça peut s’appliquer à l’équipement médical, parce que ça rejoint autant mes valeurs.

