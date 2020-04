Une défaite que Roberto Luongo digère encore mal

L’ancien gardien Roberto Luongo conserve son humour habituel sur les réseaux sociaux, même quand il s’agit de la défaite la plus douloureuse de sa carrière dans la Ligue nationale.

Invité par son ex-coéquipier des Panthers de la Floride Shawn Thornton à courir cinq kilomètres dans le cadre d’un événement caritatif virtuel, le Québécois a admis détester la course à pied et il l’a exprimé de façon plutôt savoureuse.

«Je préférerais même regarder la finale de la coupe Stanley 2011 en compagnie de Shawn Thornton que de faire 5 km, mais vu qu’il s’agit d’une bonne cause, bien, j’embarque!», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Lors de la série ultime de 2011, Thornton et les Bruins de Boston avaient défait Luongo et les Canucks de Vancouver en sept rencontres. La formation du Massachusetts avait obtenu sa première coupe Stanley depuis 1972. Le gardien n’est jamais passé aussi près d’un championnat et a conclu son séjour dans le circuit Bettman en 2018-2019.

L’activité à laquelle il prendra part est une initiative des Panthers et viendra en aide à la lutte contre la pandémie de COVID-19.