Borje Salming pensait qu’il allait mourir

L’ancien défenseur de la Ligue nationale de hockey (LNH) Borje Salming pensait bien qu’il allait y rester.

Le mois dernier, le Suédois de 69 ans a été hospitalisé d’urgence, alors qu’il souffrait de problèmes respiratoires.

«C’était terrifiant, a exprimé Salming au site internet de la LNH. J’avais de la difficulté à respirer. À un certain moment, je ne respirais plus. Je grelottais énormément. C’était terrible.»

«J’avais l’impression d’être sur le point de mourir, a-t-il poursuivi avec émotion. Je le croyais vraiment. C’était à ce point terrifiant. Je ne peux pas vraiment le décrire. J’étais si malade. J’ai vraiment pensé que c’était la fin.»

Heureusement pour lui, Salming a été pris en charge par des ambulanciers et il a été transféré dans un centre hospitalier.

La COVID-19?

Après une journée d’observation, l’ancienne gloire des Maple Leafs de Toronto a été retournée chez lui, mais il n’a pas été testé pour la COVID-19.

«On ne m’a jamais dit si je l’avais [le coronavirus]. À ce moment, cela n’avait pas vraiment atteint la Suède comme c’est le cas présentement, a indiqué le membre du Temple de renommée du hockey. C’était un peu avant ça. Quoi qu’il en soit, je me suis assuré de rester à la maison, de prendre soin de moi et de faire tour ce qu’il fallait pour essayer de retrouver la santé.»

L’ancien hockeyeur explique d’ailleurs qu’il n’est toujours pas remis à 100%.

«Je redeviens moi-même. Ce n’est pas revenu complètement, mais ça va mieux, a-t-il affirmé. Je m’occupe de moi [avec la distanciation sociale]et je suis maintenant en mesure de prendre des marches ou de faire des balades à vélo.»

Rassurer les gens

Depuis cette mésaventure, Salming a décidé de prendre la parole publiquement pour offrir du support à ses compatriotes, lui qui fait des interventions régulièrement à la radio suédoise.

«Les gens ont peur, a-t-il dit. Je connais ce sentiment et si ma notoriété me permet d’avoir une tribune où les gens m’écoutent et se sentent mieux, c’est vraiment positif.»

«Je leur parle et j’essaye d’apaiser leurs peurs, a poursuivi l’ancien arrière. Je veux qu’ils sachent que je suis comme eux, avec les mêmes peurs et les mêmes questions. Je veux juste qu’ils sachent que je suis là pour eux.»

Salming a disputé 17 saisons dans la LNH, dont 16 avec les Maple Leafs. En 1148 matchs, il a amassé 150 buts et 637 mentions d’aide pour 787 points.