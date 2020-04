COVID-19: 449 décès au Royaume-Uni, plus faible bilan en deux semaines

Londres | La pandémie de nouveau coronavirus a fait 449 morts supplémentaires au Royaume-Uni, soit le plus faible bilan quotidien publié depuis le 6 avril, a annoncé lundi le ministère de la Santé britannique.

Cette décrue est cependant à relativiser, car les chiffres quotidiens du gouvernement britannique sont très volatils et marquent souvent des baisses après le week-end en raison des retards dans les décomptes.

Le Royaume-Uni reste l’un des pays en Europe les plus touchés par la maladie, comptant au total 16. 509 décès dus à la COVID-19 depuis le début de l’épidémie et dans les seuls hôpitaux, sans statistique récente disponible pour les maisons de retraite.

Des organismes représentant des maisons de retraite évoquent entre 4000 et 7500 décès dans ces établissements.

Au total 124 743 personnes ont été infectées (+4676).

Le confinement instauré le 23 mars a été prolongé d’au moins trois semaines jeudi et le gouvernement n’envisage pas encore d’en sortir, malgré la pression de l’opposition et les conséquences économiques et sociales dramatiques.

«Notre grande inquiétude est le second pic. C’est ce qui fera finalement le plus de dégâts à notre santé et à notre économie», a expliqué lundi un porte-parole de Downing street.

«Si nous bougeons trop rapidement, le virus pourrait recommencer à se propager de manière exponentielle», a-t-il ajouté.

Ces explications interviennent au lendemain d’une enquête très critique dans le Sunday Times à l’égard du premier ministre Boris Johnson, lui-même victime du coronavirus, accusé d’avoir manqué plusieurs réunions de crise consacrées au virus et de s’être montré nonchalant face aux risques encourus.

Alors que le dirigeant de 55 ans est toujours en convalescence et pour l’instant remplacé par le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab, le journal reproche aussi à son gouvernement d’avoir ignoré les alertes des scientifiques et les appels à s’approvisionner en combinaisons médicales.

«Cet article contient une série de mensonges et d’erreurs. Il donne une image fausse de l’énorme charge de travail abattue par le gouvernement dans les premières phases de l’épidémie de coronavirus», s’est défendu dimanche soir le gouvernement dans un communiqué d’une virulence inhabituelle, démentant l’article point par point.