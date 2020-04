COVID-19: délais plus longs pour l’installation des piscines

Les mesures de distanciation sociale en ont poussé plusieurs à faire l’achat d’une piscine pour divertir la famille pendant l’été. Cette ruée et les nouvelles mesures sanitaires mises en place contre la COVID-19 font en sorte qu’il faudra être patient avant de pouvoir profiter de ce nouvel achat.

«C’est sûr que si vous l’achetez aujourd’hui, il faut prévoir au moins un mois d’avance, probablement, pour l’installation de la piscine», explique Alex Dubois, directeur de l’Association des commerçants de piscines du Québec.

Forte demande

Les achats et soumissions de piscine ont triplé dans les dernières semaines dans le commerce de M. Dubois. «J’ai parlé à plusieurs propriétaires de commerces et puis tout le monde est en croissance au niveau des soumissions et des ventes depuis un mois», affirme-t-il.

Selon lui, une grande partie des Québécois ont choisi de convertir leur budget de voyage estival en budget d’aménagement de la cour pour pouvoir amuser les enfants à même la maison.

Ce sont davantage les piscines hors terre qui ont la cote auprès des consommateurs, principalement parce que celles-ci coûtent moins cher que les piscines creusées.

Une installation plus longue

Alex Dubois estime que l’installation d’une piscine prendra 20 à 30% plus de temps qu’avant, ce qui contribuera à allonger la liste d’attente.

«On a plus d’équipement, plus de camions. Au lieu d’être dans un même véhicule, on est dans plusieurs véhicules. Le lavage des mains, la distanciation, tous les protocoles qu’on va respecter et qu’il faut mettre en place, c’est sûr qu’on s’attend au moins à ce que ce soit 20-25-30% plus long pour installer une piscine», admet-il.

Ce dernier soutient d’ailleurs que cette hausse du temps d’installation ne devrait pas faire augmenter le prix des piscines.