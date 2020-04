COVID-19: on répond à vos questions

Vous avez des questions sur les mesures annoncées par les gouvernements? Vous doutez d’une nouvelle relayée sur les réseaux sociaux? Votre témoignage mérite notre attention?

Je suis préposé aux bénéficiaires dans une unité de personnes atteintes de la COVID-19. J'ai pour protection un masque «gouttelette», des gants, une jaquette et des lunettes de protection. Pourquoi les personnes qui travaillent pour des salons funéraires viennent-elles chercher les corps habillées en scaphandre avec des masques à cartouches, alors que les morts ne respirent plus? (Richard Rainville)

«Votre équipement de protection personnelle représente déjà une très bonne mesure pour vous prévenir d'une infection par une personne infectée. Ce même type d'équipement (en plus de la visière) est aussi utilisé dans le milieu hospitalier. Maintenant, l'équipement des employés de salons funéraires est imposant, mais leur permet de se protéger. Il faut considérer que les particules virales peuvent rester pendant un certain temps dans un individu après son décès, bien qu'on ne connaisse pas la durée. Certains fluides biologiques pourraient s'échapper et recéler des particules infectieuses.»

- Benoît Barbeau, professeur au département des sciences biologiques de l’UQAM

Est-ce que l’on peut se faire rembourser le dépôt qu’on a donné pour la location d’un gîte ou d’une maison aux Îles-de-la-Madeleine prévue en juillet? (Louise Gagnon)

« S’il s’agit d’un bien immeuble, comme une location de salle ou une chambre d’hôtel, le dépôt peut être conservé par l’entreprise si le particulier annule. Si c’est le fournisseur qui annule, il doit nous rembourser, même en temps de crise. »

- Élise Thériault, conseillère juridique chez Option consommateurs