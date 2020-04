COVID-19: retour progressif sur les chantiers de Québec

Après quatre semaines d’inactivité, les chantiers de construction de la capitale nationale reprennent vie à un rythme progressif depuis 7h lundi matin.

Seuls les chantiers résidentiels qui doivent être livrés à la fin du mois de juillet ont été autorisés à reprendre leurs activités.

«Ça repart un peu carré. Depuis 7h ce matin [lundi], on fait des réunions de démarrage avec les corps de métier avec peu d’employés. Graduellement, on va faire une entrée progressive. Il y a des normes strictes à respecter. Il y a une seule entrée par chantier. On a mis un gardien de sécurité à l’entrée du stationnement et un autre à l’entrée du bâtiment. À l’intérieur, c’est toutes des mesures laborieuses auxquelles on s’adapte», a partagé Cyril Parent de Nova Construction.

Du côté de Robko, une quarantaine de travailleurs ont été déployés sur une quinzaine de chantiers.

«En général, les travailleurs sont vraiment contents. Ils seraient revenus avant parce qu’ils sont pénalisés financièrement depuis l’arrêt. Ce n’est pas comme quelqu’un qui travaille au salaire minimum qui a le 500$ par semaine et qui est bien content. Pour les travailleurs de la construction, c’est une perte financière. Comme il y a beaucoup de jeunes travailleurs, ils sont moins stressés de revenir. D’ailleurs, je pense que c’est moi qui suis le plus stressé. Ce matin, je fais la tournée et je parle à chaque personne individuellement», a ajouté Ralph Koehler, copropriétaire de Robko.

Des retards à prévoir

Malgré la reprise, il serait illusoire de penser que tous les chantiers seront livrés à temps, selon M. Koehler.

«C’est sûr qu’on va avoir des retards. Sur soixante livraisons, je m’attends à avoir une quinzaine de retards», a-t-il dit.