Des Rosa Parks?

Pendant toute la fin de semaine, les médias américains ont montré des manifestants qui s’opposent aux mesures de confinement dans plusieurs États américains.

Nous savons tous à quel point la situation actuelle peut être difficile et les conséquences économiques seront brutales. Même si le gouvernement américain distribue une aide financière sans précédent, cette mesure est insoutenable à long terme et il faudra éventuellement procéder au déconfinement. Quand et comment le fera-t-on? Peu importe le moment, il s’agira alors d’un pari plus ou moins risqué selon les informations dont nous disposerons.

On nous répète régulièrement, preuves à l’appui, que la COVID-19 est un nouveau virus dont nous ne comprenons pas encore totalement le fonctionnement et, surtout, les effets. Il se passe rarement une journée sans qu’on fasse état de nouveaux effets à moyen ou à long terme. On avance même qu’en être atteint une première fois ne nous immuniserait pas.

Tout ça pour dire que je comprends en partie ce qui peut motiver des gens à exiger que leur gouverneur(e) assouplisse les règles de confinement. De plus, la situation varie énormément d’un État à l’autre et, au sein d’un même État, d’une région à l’autre.

Aux inquiétudes bien légitimes se mêlent parfois quelques travers dangereux de certains de nos voisins. Plusieurs ont en aversion toutes les formes d’intervention de l’État et ils n’hésitent pas à appliquer cette vision à leur lutte pour contrer la propagation de la COVID-19. Il arrive parfois que ce rejet des contrôles gouvernementaux se double d’un rejet de plusieurs formes d’autorité, incluant l’autorité scientifique.

Parmi les très nombreuses déclarations rapportées samedi et dimanche, j’ai relevé celle de l’auteur et commentateur Stephen Moore. Moore a déjà écrit pour le Wall Street Journal, le Washington Times, le National Review et quelques autres publications plus conservatrices. En périphérie de l’administration Trump, il n’hésite pas à partager son expertise économique avec l’entourage du président, particulièrement sur la question de la relance.

J’ai écarquillé les yeux en fin de semaine lorsque Moore a déclaré que les manifestants devaient être les Rosa Parks du déconfinement et que c’était le bon moment pour pratiquer la désobéissance civile. Après les gazouillis présidentiels qui encourageaient les citoyens de certains États démocrates à libérer leur État, Moore poussait la propagande présidentielle jusqu’à évoquer la lutte d’une figure historique pour la reconnaissance des droits civiques des Noirs.

Oui, l’approche de meneurs comme Martin Luther King s’inspirait des écrits de Henry David Thoreau. Oui, on affirmait qu’il était légitime de s’opposer à une loi si elle est injuste ou immorale. Mais ai-je vraiment besoin de souligner ce à quoi s’en prenait King et les autres? Est-il bien sensé de comparer une lutte qui trouve ses origines dans la pratique trop longtemps tolérée de l’esclavage qui a mené à une ségrégation raciale dans les États du Sud, à celle contre la tentative du gouvernement de protéger la population?

Les gouverneurs des États tentent tant bien que mal de protéger leur population et ils le font majoritairement en s’appuyant sur les meilleures données disponibles. Ils le font selon des mesures proposées par les autorités de la santé publique pour protéger un maximum de leurs citoyens tout en permettant au système de santé de résister à un véritable assaut. Les connaissances scientifiques et les mesures ne sont pas infaillibles, mais elles ont démontré leur utilité et leur efficacité.

Ce que Moore et les manifestants demandent, ce n’est ni plus ni plus moins que la liberté de décider sur une base personnelle de s’exposer au virus ou pas. Le retour rapide au travail justifie qu’on risque sa vie. Je pourrais à la limite me rallier à cette position si leur choix n’impliquait que leur petite personne. Alors qu’on cherche à limiter les dégâts et qu’on veut établir le meilleur moment pour la reprise des activités, les manifestants agissent de manière irresponsable.

Plus inquiétant à mes yeux que leurs slogans, et plus offensant que cette ridicule comparaison à la démarche de Rosa Parks, il y a aussi un dangereux mélange des genres dans leurs revendications. En défilant vers le siège du gouvernement de chacun des états, des manifestants évoquent aussi la protection de leur deuxième amendement. Je ne crois être le seul à déplorer que dans un contexte particulièrement tendu, mêler épidémie, manifestations et armes constitue un cocktail qui n’a rien de bien rassurant.

Vous avez peut-être vu ces images de deux infirmiers de Denver qui sont eux aussi descendus dans la rue, mais pour bloquer les manifestants. Comme l’ensemble du personnel médical, ils risquent leur vie et leur santé pour protéger la vie de leurs concitoyens et ils considèrent les manifestations contre-productives. Pour impressionnant qu’il soit, leur geste démontre à quel point la population est divisée et que le climat social est tendu.

Quand Stephen Moore compare l’action des manifestants et la sienne à la désobéissance civile pratiquée par les Parks et King d’une autre époque, il omet de préciser que cette désobéissance se doublait d’un autre volet: une action pacifique.

Je ne peux qu’espérer que ces manifestations ne dégénèrent pas. La situation est déjà difficile et instable. Je trouve un peu de réconfort dans un sondage dévoilé hier qui souligne qu’ils ne sont que 36% à appuyer la gestion de la crise de l’administration Trump. Il faut regrouper et unir le plus rapidement possible. En sera-t-on capable?