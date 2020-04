[EN DIRECT LUNDI 20 AVRIL] Tous les développements de la pandémie de coronavirus

Le nouveau coronavirus a fait plus de 165 000 morts dans le monde, alors que plus de deux millions de cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires.

DERNIER BILAN | 13h

PLANÉTAIRE

Cas confirmés: 2 435 876

Morts: 167 369

AU PAYS

Cas confirmés: 35 708

Morts: 1618

AU QUÉBEC

Cas confirmés: 18 357

Morts: 877

AILLEURS DANS LE MONDE

ÉTATS-UNIS | Près de 760 000 cas et plus de 40 000 morts

ITALIE | Près de 180 000 cas et près de 24 000 morts

ESPAGNE | Plus de 200 000 cas et plus de 20 000 morts

FRANCE | Près de 150 000 cas et près de 20 000 morts

Toutes les nouvelles du lundi 20 avril 2020

13h21 | Le pape François a annoncé le report d’une année des prochaines Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) à Lisbonne qui auront finalement lieu en août 2023 «en raison de l’actuelle situation sanitaire», a annoncé lundi le Vatican.

13h20 | Le sort du nouveau spectacle du Cirque du Soleil, Sous un même ciel, est maintenant connu. La nouvelle production, qui devait s’amorcer ce mois-ci dans le chapiteau du Vieux-Port de Montréal, sera finalement présentée un an plus tard que prévu, à partir du 22 avril 2021.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

12h41 | Le nombre de malades de la COVID-19 a baissé lundi pour la première fois en Italie, selon le bilan officiel, passant à 108 237, soit 20 de moins que la veille.

AFP

12h37 | Le baril de pétrole américain tombe sous les 5 dollars pour la première fois de son histoire, dans un marché anéanti par une demande en chute libre et des réserves s’approchant de la saturation aux États-Unis.

11h49 | Les travaux parlementaires en Chambre ont officiellement repris, lundi, les conservateurs ayant refusé de donner leur appui à la proposition libérale de limiter le nombre de séances en personne à une par semaine.

Andre Forget/QMI Agency

Tous les partis ont donc dépêché un groupe restreint de députés aux Communes, pour un total de 37 élus qui ont commencé à siéger à 11h.

11h44 | Contrairement à Hydro-Québec et la Société des alcools du Québec (SAQ), Loto-Québec n’a toujours pas statué sur le gel des salaires de ses dirigeants et le versement des bonus aux travailleurs non syndiqués.

Photo d'archives Agence QMI, Joël Lemay

11h40 | Après quatre semaines d’inactivité, les chantiers de construction de la capitale nationale reprennent vie à un rythme progressif depuis 7h lundi matin.

10h34 | Au moment où les besoins en matériel de protection pour les travailleurs de la santé sont criants, le gouvernement du Québec a accordé un prêt de 4 M$ à Medicom afin d’accélérer la construction d’une usine de masques N95 et de masques médicaux.

Photo AFP

L’usine qui sera implantée à Montréal sera en mesure de produire «plusieurs dizaines de millions de masques N95 et de masques chirurgicaux de niveau 3», a fait savoir le gouvernement du Québec par communiqué lundi matin.

10h33 | En France, les aînés fragiles confinés dans les établissements pour personnes âgées, où l’épidémie de coronavirus fait des ravages, retrouvent lundi leur droit aux visites, premier assouplissement accordé par le gouvernement de ce pays.

AFP

10h05 | Angela Merkel a exhorté l’Allemagne, qui a commencé lundi à alléger ses restrictions, à maintenir sa discipline dans la lutte contre la pandémie de nouveau coronavirus, loin encore d’être vaincue, selon elle.

AFP

«Nous sommes au début de la pandémie et nous sommes encore loin d’être sortis de l’auberge», a déclaré lors d’une conférence de presse la chancelière, jugeant qu’il serait «extrêmement dommage de connaître une rechute».

9h39 | Les mesures de distanciation sociale en ont poussé plusieurs à faire l’achat d’une piscine pour divertir la famille pendant l’été.

Cette ruée et les nouvelles mesures sanitaires mises en place contre la COVID-19 font en sorte qu’il faudra être patient avant de pouvoir profiter de ce nouvel achat.

9h27 | Une jeune mère de famille qui travaille comme éducatrice à l’enfance en milieu familial a décidé d’offrir son aide comme bénévole dans un CHSLD et ce qu’elle y a vu et vécu dépasse, selon elle, l’entendement.

Facebook Marie-Michelle Funk

8h59 | Le festival de cinéma de Venise a confirmé lundi la tenue de sa 77ème édition du 2 au 12 septembre, malgré la pandémie de coronavirus qui a entraîné l’annulation ou le report de nombreux festivals.

8h47 | Une partie des Indiens était appelée lundi à retourner au travail malgré le confinement national, mais cette reprise partielle de l’activité économique se heurtait à des difficultés pratiques dans un pays à l’arrêt.

8h45 | Le prix du baril de pétrole américain poursuivait sa chute libre lundi perdant plus de 30% sous 13 dollars le baril, son plus bas depuis plus de deux décennies, face à une chute vertigineuse de la demande et des réserves américaines près de la saturation.

AFP

8h29 | Le nombre de morts du nouveau coronavirus en Iran est remonté officiellement pour le deuxième jour d’affilée alors que l’activité économique reprend progressivement dans le pays.

AFP

«À mesure que des entreprises reprennent le travail et que la circulation des personnes augmente, le respect des protocoles sanitaires et des règles de distanciation sociale est plus que jamais nécessaire», a dit Kianouche Jahanpour, porte-parole du ministère de la Santé.

8h20 | Les résultats de la session d'hiver 2020 dans les cégeps du Québec ne seront pas comptabilisés dans le calcul de la cote R des étudiants.

7h25 | Salons de coiffure, masseurs, tatoueurs, dentistes et auto-écoles: de nombreuses petites entreprises ont rouvert leurs portes ce matin après cinq semaines de fermeture dans un Danemark qui lève progressivement les restrictions liées à l’épidémie de nouveau coronavirus.

DANS LE JOURNAL CE MATIN

Une préposée aux bénéficiaires de la Montérégie pleure tous les soirs, car elle a peur de tuer son conjoint à la santé fragile en rapportant la COVID-19 à la maison.

Photo Chantal Poirier

«Elle ne vous le dira pas d’elle-même, mais elle pleure souvent parce qu’elle a peur de me tuer», déplore Paul Lupien, un homme handicapé de 61 ans.

Hospitalisé aux soins intensifs et plongé six jours dans le coma, en France, où il fait sa vie, un Québécois d’origine estime que c’est un miracle s’il a survécu à la COVID-19.

Photo courtoisie

Au bout du fil, Frédéric Gaudette, 46 ans, explique qu’il revient de loin, mais qu’il va mieux. Maintenant guéri, il veut remercier de tout son cœur le personnel médical qui lui a sauvé la vie et supplie la population de respecter toutes les consignes.

7h14 | Plus d’une centaine de réfugiés hébergés dans une auberge de jeunesse à Lisbonne ont été infectés par le nouveau coronavirus et placés en quarantaine, a-t-on appris lundi auprès de la mairie de la capitale portugaise.

6h30 | Jugeant le coronavirus «sous contrôle», l’Allemagne entame lundi son déconfinement, une lente et délicate opération dans une Europe cloîtrée depuis des semaines, encore meurtrie par la pandémie, mais impatiente de relancer son économie.

À ce jour, le continent européen a payé le plus lourd tribut à la maladie, comptabilisant près des deux tiers des 164 000 morts recensés dans le monde. L’Italie a été le pays le plus touché (23 660 décès), suivi de l’Espagne (20 453), la France (19 718) et du Royaume-Uni (16 060), selon un dernier bilan de l’épidémie établi à partir de sources officielles.

6h20 | Le bilan quotidien du nouveau coronavirus en Espagne est passé lundi sous la barre des 400 morts pour la première fois en quatre semaines, s’établissant à 399 morts, a annoncé lundi le ministère de la Santé.

AFP

4H50 | Des médecins japonais tirent la sonnette d’alarme, appelant les autorités à faire davantage pour éviter une saturation du système sanitaire du pays où le nombre de cas de COVID-19 enregistrés a dépassé les 10 000 ce week-end

4h00 | La Nouvelle-Zélande lèvera la semaine prochaine certaines des restrictions ordonnées pour combattre le nouveau coronavirus, la première ministre Jacinda Ardern ayant fait état lundi de succès après «l’explosion incontrôlée» du nombre de cas.

1h30 | Un infectiologue japonais, critique de la gestion de la pandémie de coronavirus par les autorités locales, s’est dit lundi «très pessimiste» sur la possibilité que les Jeux olympiques de Tokyo, déjà reportés d’un an, puissent avoir lieu en juillet 2021.