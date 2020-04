Guy Rocher, un homme en avant de son temps

Le sociologue Guy Rocher célèbre aujourd’hui son 96e anniversaire de naissance. Tout un pied de nez à une conjoncture québécoise où nos personnes ainées tombent comme des mouches dans les CHSLD. Figurant parmi les grands architectes du Québec moderne, Guy Rocher continue encore d’inspirer les penseurs et les décideurs de notre nation par l’expression claire des valeurs qui devraient animer le Québec.

La laïcisation ne s’est pas faite en un seul jour avec l’adoption de la Loi sur la laïcité de l’État sous la gouverne des caquistes. C’est le gouvernement Lesage, au début des années 60, qui a entamé cette longue marche pour libérer nos institutions de la férule de l’Église. Rocher a été l’un des membres de la Commission Parent qui a largement contribué à la démocratisation de notre système scolaire et à la réduction de l’influence des évêques catholiques dans l’instruction des jeunes Québécois. On ne se surprend donc pas qu’il ait été parmi les grands agents sociaux qui appuyaient une charte des valeurs québécoises malgré ses imperfections.

Le sociologue a également participé à l’élaboration de la Charte de la langue française et soutenu l’adoption de la loi sur langue officielle du Québec. Là encore, il faisait office de pionnier et défiait les forces dont la mainmise sur le Québec avait duré trop longtemps. L’affirmation nationale et la libération de l’inquisition religieuse apparaissent aujourd’hui chose facile, mais il en était autrement dans les années 60 et 70 alors que l’excommunication guettait les hérétiques et que la volonté de protéger notre langue et notre culture rencontrait la résistance de la communauté d’affaire anglophone.

Je dois tout de même avouer bien humblement que ma connaissance du grand homme est venue tardivement. Bien sûr, dans l’unique cours de sociologie que j’ai eu à l’université, les volumes de référence avaient comme auteur Guy Rocher, mais comme futur éducateur physique, j’avais plus la tête aux activités sportives qu’à la sociologie. Ce n’est que dans les années 2000 que j’ai rencontré le grand homme lors d’une rencontre intersyndicale visant la mobilisation contre le désengagement de l’État. Rocher avait environ 84 ans et il était venu défendre avec vigueur l’État providence comme rempart de justice sociale. La limpidité de son propos et l’ardeur qu’il mettait à le défendre suscitait mon admiration au point de lui dire que je voudrais vieillir comme lui, après tout presque 30 ans nous séparent.

J’ai eu d’autres occasions de revoir le bonhomme et de l’entendre exposer ses convictions avec justesse dans différents forums. Mon admiration tardive n’en a été que plus renforcée. Encore l’an passé, au moment du lancement du livre de Pierre Duchesne sur la vie de Guy Rocher, j’ai été épaté par la modestie de l’homme, son amour de la famille et du Québec et son optimisme continuel sur une société meilleure. L’homme ne manquait pas de projets malgré son âge vénérable.

Il y a des gens qu’on ne voudrait jamais voir mourir car ils ont encore tant à apporter au Québec. Guy Rocher figure en tête de liste dans cette catégorie!