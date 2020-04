La Beauce prête à partager son expertise de cours en ligne

La commission scolaire Beauce-Etchemin permet depuis 20 ans à des centaines d’élèves du secondaire des quatre coins du Québec de suivre des cours complets en ligne, et elle est prête à partager son savoir-faire avec tout le réseau scolaire en cette période de pandémie.

Le jeune pilote de course Raphaël Lessard, 18 ans, a réussi à terminer son secondaire en complétant plusieurs cours en ligne, grâce à des capsules vidéo et de l’accompagnement virtuel faits par des enseignants.

En quatrième et cinquième secondaire, il a manqué plus de la moitié de l’année scolaire alors qu’il participait à des séries NASCAR aux États-Unis.

« Ç’a m’a énormément aidé. Même si je n’étais pas bon à l’école, j’ai réussi à finir mon secondaire en même temps que tout le monde », lance-t-il fièrement.

Photo courtoisie, Nigel Kinrade Photography

Depuis plus de 20 ans, la commission scolaire Beauce-Etchemin a développé une expertise en enseignement à distance.

Ses cours de rattrapage et cours complets au niveau secondaire sont maintenant suivis par 1800 élèves à travers la province chaque année, principalement l’été.

La majorité des cours du secondaire sont offerts en ligne, indique son directeur général, Normand Lessard, qui se dit prêt à implanter ce modèle à grande échelle, au besoin.

Contenu à partager

« Tout notre matériel, on est prêt à le partager avec l’ensemble de la province. Dès le jour 1 (de la fermeture des écoles), on l’a offert au ministère », affirme-t-il. Aucune discussion plus formelle n’a toutefois été entamée jusqu’à maintenant.

Même s’il faut prévoir du temps pour former les enseignants, cette opération pourrait se mettre en branle « assez rapidement », indique M. Lessard.

Une équipe est à pied d’œuvre dans sa commission scolaire pour élaborer différents scénarios, y compris pour le primaire, où il y a « certaines possibilités ».

« Au primaire, c’est sûr que l’enseignement en ligne ne peut pas remplacer complètement l’enseignement en classe. Mais c’est une alternative qui n’est pas à mettre à la poubelle », affirme le directeur général.

Scénarios à l’étude

Des scénarios sont à l’étude pour la rentrée, précise-t-il. « Est-ce qu’on va vraiment pouvoir avoir tous nos élèves en même temps dans nos écoles à la rentrée ? On est plus là en termes de réflexion que sur la fin de l’année scolaire. »

Au cabinet du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, on indique que les échanges avec cette commission scolaire « seront appelés à s’intensifier » maintenant que le gouvernement évalue différents scénarios pour la période allant au-delà du 1er mai.

« Nous n’excluons pas de mettre leur savoir-faire à profit pour la suite des choses », indique son attaché de presse, Francis Bouchard.

Comment on rouvre les écoles ailleurs dans le monde

Danemark

Retour progressif depuis le 15 avril

Classes divisées en plusieurs groupes

Distance de deux mètres entre les chaises en classe

Les élèves et le personnel doivent se laver les mains toutes les deux heures

Les élèves ne doivent pas jouer en groupe de plus de trois à cinq élèves

Luxembourg

Retour progressif en classe du 4 au 25 mai

Groupes d’élèves réduits

Fréquentation scolaire en alternance une semaine sur deux

Port obligatoire du masque par les élèves lors des déplacements (mais pas en classe)

Récréations en alternance

Italie, Espagne et Portugal

Fermeture des écoles jusqu’à la fin de l’année scolaire

Chine

Réouverture progressive par région

File pour entrer en classe

Port de masques obligatoire

Prise de température trois fois par jour

Cours répartis dans la journée

Distance à maintenir dans les classes, groupes réduits

AU CANADA

Alberta et Nouveau-Brunswick

Fermeture des écoles jusqu’à la fin de l’année scolaire

Ontario

Fermeture pour une période indéterminée

Programme d’apprentissage à la maison

Partenariat avec Apple et Rogers afin de permettre à 21 000 familles d’avoir accès à des tablettes, distribuées par les conseils scolaires, et une connexion internet gratuite ou à bas prix.

Source : La Croix, Luxemburger Wort, The Local, AFP, ministère de l’Éducation de l’Ontario