Loto-Québec invitée à geler les salaires de sa direction

Contrairement à Hydro-Québec et à la Société des alcools du Québec (SAQ), Loto-Québec n’a toujours pas statué sur le gel des salaires de ses dirigeants et le versement des bonus aux travailleurs non syndiqués. La Fédération canadienne des contribuables (FCC) demande à la société d’État d’agir.

«Loto-Québec doit geler les salaires. Présentement, les Québécois souffrent. C’est la moindre des choses. La direction pourrait même accepter une baisse temporaire de salaire. Il faut enlever du stress sur le budget du gouvernement», indique Renaud Brossard, directeur Québec à la FCC.

Du côté de Loto-Québec, la direction répond ne pas être en mesure de se positionner sur cette question, pour le moment. Elle précise que son année fiscale s’est conclue le 31 mars dernier, contrairement à celle chez Hydro-Québec qui s’est terminée le 31 décembre.

Rappelons que la semaine dernière, la SAQ a annoncé le gel des salaires de ses dirigeants pour l’année financière 2020-2021. La date du versement des bonus pour 2019-2020 a aussi été repoussée au mois de septembre. La SAQ a le même calendrier financier que celui de Loto-Québec.

L’an dernier, les cadres et le personnel non syndiqué à la SAQ s’étaient partagés tout près de 6,6 M$. Chez Loto-Québec, les membres de la direction avaient touché 5,1 M$ en rémunération incitative.

Au début du mois d’avril, Hydro-Québec a aussi annulé les augmentations salariales de ses dirigeants. Le versement des bonus pour le personnel non syndiqué a également été reporté à un autre trimestre.

Malgré la fermeture des casinos et des salons de jeux au cours des dernières semaines, les 5000 employés chez Loto-Québec, dont plus de 1200 croupiers, reçoivent toujours leur plein salaire.