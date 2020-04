Marée noire

Le 20 avril 2010: La plate-forme de forage Deepwater Horizon (photo) explose, tuant 11 personnes, faisant couler la plate-forme et provoquant un déversement massif de pétrole sur 180 000 km2, causant ainsi une catastrophe écologique dans le golfe du Mexique.

Anniversaires

L’honorable J. Michel Doyon (photo), avocat, historien, professeur et Lieutenant-Gouverneur du Québec depuis le 24 septembre 2015, 77 ans... Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, adjoint parlementaire au premier ministre, volet jeunesse, 29 ans... Pierre Dolbec, président de Dolbec Y. Logistique international Inc., et maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 67 ans... Carmen Electra, actrice de télé et de cinéma, 48 ans... Stéphane Lachance, président-directeur général de Concert Plus de Québec, 52 ans... Isabelle Brouillette, comédienne et actrice québécoise, 51 ans... Gilles Lupien, joueur de hockey avec le Canadien de 1977 à 1980, 66 ans... Rémy Trudel, homme politique québécois (1996-2003), 72 ans... Julien Poulin, comédien et acteur québécois, 74 ans.

Disparus

Le 20 avril 2019. Jacqueline Saburido (photo), 40 ans, militante vénézuélienne et survivante de brûlures qui faisait campagne contre l'alcool au volant... 2018. Avicii, de son vrai nom Tim Bergling, 28 ans, producteur et disc-jockey suédois... 2017. Paul Hébert, 92 ans, homme de théâtre et cofondateur du Trident en 1970... 2016. Maxim Arsenault, 36 ans, skieur extrême professionnel... 2014. Rubin «Hurricane» Carter, 76 ans, ancien boxeur américain... 2011. Jérôme Lemay 77 ans, ancien membre du duo les Jérolas... 2010. André Chouinard, 84 ans, ex-DG chez Montcalm Automobiles et propriétaire de Chouinard Automobiles... 2009. Gérard Gendreau, 84 ans, ex-maire de Saint-Gédéon (Beauce)... 1992. Benny Hill, 67 ans, Le Benny Hill Show... 1984. Marie-Andrée Leclerc, 38 ans, de Lévis, principale complice du tueur en série Charles Sobhraj.