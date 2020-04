Alain Vigneault est prêt pour la reprise

Gardant le contact avec ses joueurs, l’entraîneur-chef des Flyers de Philadelphie Alain Vigneault s’est dit prêt pour la reprise des activités de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Je fais partie des optimistes, a dit le Québécois, selon ce que le quotidien The Philadelphia Inquirer a publié mardi. Je crois qu’on va reprendre la saison à un moment donné. Même si c’est plus tard cet été, je suis préparé en conséquence.»

En attendant, Vigneault est de retour à Gatineau, où il a grandi, pendant cette crise causée par la pandémie de COVID-19. Il respecte les consignes de confinement et de distanciation sociale en lisant, en regardant des films et en s’entraînant.

«C’est plus gros que le hockey et le sport. Avec les nouvelles qui changent chaque jour, je fais simplement ma part avec la distanciation sociale et j’essaie d’aider la communauté.»

En vertu d’une récolte de 89 points, les Flyers étaient bien installés au deuxième rang de la section Métropolitaine de la LNH et possédaient un coussin de neuf points sur la neuvième place dans l’Est au moment de l'interruption, le 12 mars.