Bébelles et tataouinage

Du tataouinage, des bébelles parlementaires, c’est ainsi que le chef du Bloc québécois a décrit le bras de fer entourant la reprise des travaux de la Chambre des Communes.

Des milliers de personnes âgées fauchées par la COVID-19. Des milliers d’autres confinées dans des conditions dégradantes. Le meurtre insensé de plus de 19 personnes par un tireur déguisé en agent de la GRC en Nouvelle-Écosse.

Il est bien tentant de voir dans cette joute politique une autre décevante bisbille partisane.

Or, l’enjeu demeure majeur. Dans la mesure où la COVID-19 imposera de profondes transformations dans notre société, la fréquence des travaux des Communes n’est pas anodine.

Débats essentiels

Si les conservateurs peinent à convaincre la population que le travail parlementaire est un service essentiel, ils ne récoltent que ce qu’ils ont semé. Ils ne sont d’ailleurs pas les seuls responsables.

N’empêche, Andrew Scheer a raison d’insister pour augmenter la cadence des travaux. Au rythme où la pandémie fait des ravages dans notre société, et face à l’ampleur des choix déchirants qui s’annoncent, le gouvernement n’a plus le luxe de jouer au chat et à la souris avec l’opposition.

Le Canada de demain

Au-delà des défis actuels, il faudra bientôt réfléchir à l’après. De quelle société voudrons-nous ?

D’ici à ce qu’un vaccin soit développé, jusqu’où irons-nous pour limiter la propagation du virus ? Accepterons-nous une surveillance des citoyens par le biais de leurs téléphones cellulaires ? Jusqu’où limiterons-nous les libertés individuelles, pendant combien de temps ?

Les milliards investis dans la relance économique devront aussi faire l’objet de débats. Faudra-t-il en profiter pour recentrer la production industrielle ? Est-ce l’occasion d’un immense virage vert ?

Les réponses à ces questions sont loin d’être simples. Il est impératif que la classe politique s’en saisisse sérieusement.

Encore devra-t-elle, enfin, apprendre à laisser le tataouinage partisan de côté.