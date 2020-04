Photo courtoisie

Depuis dimanche dernier (19 avril) et jusqu’au samedi 25 avril se tient la 46e Semaine de l’action bénévole (SAB) à travers le Québec, sous le thème: «Bénévoler, c’est essentiel». Parrainée par la Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ), la SAB vise à saluer et reconnaître les millions de bénévoles qui s’investissent chaque année dans leur communauté. C’est dans cet esprit que la FCABQ remet chaque année depuis 2016 une distinction honorifique à une personnalité québécoise qui devient par la suite ambassadeur de la SAB. C’est Hugo Girard (photo) qui est devenu l’ambassadeur pour l'édition de 2020. Pour plus de renseignements sur la SAB, consultez le site www.fcabq.org.

Carnage au Sri Lanka

Photo courtoisie

Le 21 avril 2019, dimanche de Pâques, trois églises au Sri Lanka et trois hôtels de luxe dans la capitale commerciale, Colombo, sont la cible d'une série d'attentats-suicides terroristes islamiques coordonnés. On compte 259 personnes tuées, dont au moins 45 ressortissants étrangers et trois policiers, et au moins 500 autres furent blessées.

Anniversaires

Photo courtoisie

Michel Goulet (photo), ex-ailier gauche de la LNH, avec les Nordiques de 1979 à 1990, 60 ans...Me Jocelyn Morency, avocat de Québec (Boily Morency, Roy), 62 ans....Éric Bruneau, comédien et acteur québécois, 37 ans...Vincent Lecavalier, ex-joueur de la LNH, 40 ans...Jamie Salé, ex-championne de patinage artistique, 43 ans...Roy Dupuis, comédien et acteur québécois, 57 ans...Guy Mongrain, ex-animateur de télé québécois, 67 ans...Jean Authier, ex-propriétaire de l’Auberge La Pinsonnière de La Malbaie, 84 ans...Élisabeth II, Reine du Royaume-Uni depuis 1952, 94 ans...

Disparus

Photos courtoisie

Le 21 avril 2019. Ken Kercheval (photo), 83 ans, acteur américain (Cliff Barnes dans la série télévisée Dallas)...2018. Verne Troyer, 49 ans, qui s’est fait mondialement connaître pour son rôle de Mini-Moi dans l'univers d'Austin Powers...2017. Albert Larouche, 91 ans, ancien réalisateur de la radio de Radio-Canada au Saguenay–Lac-St-Jean...2016. Prince, 57 ans, légendaire chanteur américain...2015. Sydney Valpy Radley-Walters, 95 ans, tankiste (M4 Sherman) canadien, né à Gaspé...2014. Herb Gray, 82 ans, ancien vice-premier ministre du Canada...2013. Jean-Michel Damase, 85 ans, pianiste et compositeur français...2012. Charles Colson, 80 ans, conseilleur juridique du président Richard Nixon...2012. Albert Falco, 84 ans, plongeur français, capitaine de la Calypso...2010. Robert de Courcel, 70 ans, alias Ti-Bob, animateur au réseau Pathonic (Café Show)...2010. Juan Antonio Samaranch, 89 ans, président du CIO pendant 21 ans...1985. Foster Hewitt, 82 ans, la voix anglophone des matchs de la LNH pendant 55 ans...1971. François Duvalier (Papa Doc), 64 ans, président d'Haïti depuis 1957.