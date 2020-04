Coupe Stanley de 1993: «La maudite "curve"» – Luc Robitaille

Le dénouement du deuxième match de la finale de la coupe Stanley de 1993 entre le Canadien de Montréal et les Kings de Los Angeles restera gravé à jamais dans la mémoire des partisans du Tricolore.

Avec 1 min 45 s à faire à la troisième période, l’entraîneur-chef du CH, Jacques Demers, demande à ce que l’on mesure la palette du bâton de Marty McSorley, des Kings. Celui-ci a été trouvé coupable d’utiliser un bâton illégal et le Canadien a évolué par la suite en avantage numérique.

Lors de cette supériorité numérique, le Tricolore a égalé la marque 2 à 2 par l’entremise d’Éric Desjardins, avant que le défenseur ne donne la victoire aux siens en prolongation.

Le Québécois Luc Robitaille jouait pour les Kings. Et l’ailier gauche le plus prolifique de l’histoire de la Ligue nationale s’en souvient comme si c’était hier.

«Tout ce que je me souviens, c’est la maudite "curve"», a rigolé Robitaille lors d’une entrevue à l’émission «Dave Morissette en direct» de la chaîne TVA Sports, lundi.

«Ce n’est pas juste la courbe, a continué Robitaille. C’est sûr que le "timing" n’était pas bon. On s’est fait compter et nous sommes allés en prolongation. J’ai vu le troisième but d’Éric (Desjardins). Le Canadien avait le momentum, ils sont sortis forts. On n’a même pas eu le temps de réaliser ce qui arrivait et le match était fini.»

Les hommes de Jacques Demers venaient ainsi de créer l’égalité 1 à 1 dans la série et n’ont plus jamais regardé en arrière. Pourtant, les Kings n’avaient pas baissé les bras.

«Je ne dirais pas qu’on était confiants. Je pense qu’un peu comme le Canadien, durant les séries. Il fallait se battre, car nous n’étions jamais les favoris, a analysé Robitaille. On commençait toujours sur la route. Lorsqu’on a gagné le premier match, ce qu’on s’était dit, c’était que plus la série allait être longue, le mieux ce serait pour nous. On était plus habitués qu’eux à voyager.

«Le Canadien jouait ça serré pendant les séries. Patrick (Roy) a eu des séries phénoménales.

«Je pense que les match 3 et 4 ont été nos meilleurs. Je m’en souviens, on dirait qu’on était toujours dans la zone du Canadien. Ils ont bien joué à fermer le devant du filet. Mais ils nous donnaient assez de chances dans l’enclave. On n’a pas été en mesure de passer à travers Patrick.»

Le «dernier» match de Gretzky

Après avoir subi l’élimination lors de la cinquième partie au Forum de Montréal, les Kings, évidemment, voulaient quitter Montréal le plus rapidement possible.

Toutefois, selon les dires de Robitaille, il se passait quelque chose de bizarre avec Wayne Gretzky. Pourtant, il venait tout juste de terminer au premier rang des pointeurs des séries, avec 40 points.

«Durant les séries éliminatoires, c’était incroyable. C’était le Wayne Gretzky qu’on avait vu pendant une douzaine d’années, s’est remémoré Robitaille. Après le match qu’on a perdu contre le Canadien, aussitôt qu’on est rentrés dans le vestiaire, Wayne était déshabillé et il faisait ses entrevues et nous a dit que c’était peut-être son dernier match qu’il jouait avec les Kings.»

«On se demandait ce qui se passait. On a su un an plus tard que M. (Bruce) McNall, le propriétaire, s’en allait en prison. Même dans l’avion en revenant, on était assis et on ne parlait pas fort parce que Wayne était en avant et il parlait à M. McNall.»

Gretzky a joué trois autres saisons avec la formation californienne avant d’être échangé aux Blues de St. Louis en février 1996.

