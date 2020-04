COVID-19: et la culture?

Ce mois d’avril ressemble au printemps de l’enfer. Au moment où j’écris ces lignes c’est gris, frette, il pleut, il neige, il grêle et il vente à écorner les bœufs.

Et pendant ce temps on voit nos vies tomber en déliquescence. On n’a plus de job, plus de fric et plus d’idée de comment on va s’en sortir.

Le tableau pessimiste? Il faut l’admettre les lendemains qui chantent nous semblent loin. On parle de déconfinement et de reprise en mai, mais pour les gens du milieu culturel, difficile de voir l’avenir avec des lunettes roses.

Le secteur des arts et spectacles a été le premier à stopper la machine et il se pourrait qu’il soit le dernier à la repartir.

Comment et quand allons-nous pouvoir nous produire sur scène? Le public reviendra-t-il en salle? Comment allons-nous organiser un plateau de tournage? Tous, nous cherchons activement des solutions. Car on ne pourra pas attendre 107 ans. Il va falloir que notre industrie redémarre.

On a beau réaliser des petites capsules à partir de chez-soi, faire des spectacles confinés au salon, chanter gratos, écrire pour rien, tout ça est bien généreux, mais ne paie pas les factures. Il nous faut des diffuseurs, des commanditaires et du public.

Que deviendra la production culturelle québécoise au temps de la COVID-19?

Hollywood aura sûrement les moyens de se prémunir et d’adapter ses plateaux de tournage aux nouvelles règles sanitaires. Ce n’est pas les Netflix, Amazon Prime, et autres plateformes numériques qui vont crever de faim.

La production québécoise avec ses budgets restreints et son marché ciblé parviendra t-elle à réformer tout son système.

Toutes ces séries, ces pièces de théâtre, ces spectacles, ces ballets, ces concerts et récitals, ces expositions, ces films que nous créons ici, au Québec, avec nos artistes, nos équipes, notre talent, comment allons-nous arriver à les produire?

Comment tourner des scènes en respectant la fameuse distanciation? Comment assurer la sécurité du public des salles de spectacles?

Un climat d’incertitude plane lourdement sur les appels conférences et les réunions Facetime entre les différents développeurs de l’industrie culturelle québécoise.

On cherche, on se questionne, on étudie toutes les propositions qui mèneront nos artisans à se réinventer.

Nous sommes tous conscients que le risque zéro n’existe pas et qu’un vaccin n’est pas pour demain.

Il nous reste à espérer la découverte d’un traitement médical efficace.

La culture n’est pas un luxe, mais une nécessité. Confinés que nous sommes, comment passerions nous ces longues journées sans films ni séries, sans livres ni musique?

La culture québécoise mériterait bien elle aussi qu’on vienne à son secours.