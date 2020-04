Des maires réclament la réouverture des commerces

Favorables au maintien des barrages policiers qui limitent l’accès à leur territoire, des maires de l’Est et du Nord du Québec ne comprennent toutefois pas que le gouvernement Legault ordonne encore la fermeture des commerces locaux de proximité.

«Qu’est-ce qui fait que la boucherie au centre-ville a le droit d’opérer et que le commerce à côté, qui vend des souliers, ne peut pas ouvrir?» s’est exclamé Yves Montigny, maire de Baie-Comeau, sur la Côte-Nord. «Ça prend un plan de réouverture graduel des commerces de proximité tout en respectant les consignes de la Santé publique», a-t-il poursuivi.

Même si le nombre d’infections à la COVID-19 est très limité à Baie-Comeau, le maire préfère que Québec maintienne, pour le moment, les barrages policiers qui limitent les entrées et les sorties à la région de la Côte-Nord.

«Il faut s’assurer qu’on n’ait pas de visiteurs de l’extérieur qui viendraient passer du temps avec une roulotte, par exemple. On veut que la région continue à être fermée jusqu’au 4 mai au moins. Il est trop tôt pour procéder à l’ouverture», a-t-il laissé tomber.

Petits commerces

Raisonnement semblable de Jérôme Landry, maire de Matane, dans le Bas-Saint-Laurent, où on compte moins de cinq cas positifs à la COVID-19.

«Les gens sont craintifs à des mesures pour ouvrir le territoire, admet-il. Cependant, il n’y a rien qui empêche d’ouvrir des petits commerces en respectant les consignes de distanciation sociale.» D’après lui, «si les grandes surfaces respectent ces consignes, pourquoi pas les petits commerces?»

Tourisme intraprovincial

Le maire de Matane, dont la municipalité fait partie de la région touristique de la Gaspésie, espère par ailleurs que le gouvernement du Québec mettra en place une vaste campagne de promotion pour encourager les Québécois à faire du «tourisme intraquébécois» lorsque la crise sera terminée.

D’ailleurs, l’idée d’un crédit d’impôt pour les voyageurs, afin de favoriser la relance du tourisme au Québec, fait de plus en plus jaser dans le milieu du tourisme et dans les officines gouvernementales.

Martin Soucy, PDG de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, qui juge cette mesure «essentielle», l’a soumise à la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, la semaine dernière.

«C’est une excellente mesure et je pense que le retour sur l’investissement pour le gouvernement serait assez rapide. Ça va donner une impulsion et c’est de l’argent qui va rester dans l’économie, donc le gouvernement en bénéficie immédiatement. Ce n’est pas une mesure très coûteuse», a-t-il affirmé.

La ministre Proulx n’a pas fermé la porte et a répondu que «toutes les idées seront analysées» par le gouvernement afin de favoriser le tourisme intra-Québec.

- Avec la collaboration de Jean-Luc Lavallée