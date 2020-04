Dysfonction érectile

Rassurez-vous, messieurs, je ne dis pas que l’une des conséquences de la COVID‐19­­­, si vous l’attrapez, est que vous banderez mou pour toujours.

Revoyons un instant le comportement de la Chine.

La Chine a d’abord fait taire les sonneurs d’alerte et nié l’apparition du virus, puis a minimisé sa gravité, faisant perdre un temps précieux que le monde aurait pu consacrer à se préparer.

La Chine a ensuite menti sur son nombre de victimes, soutenu que tout aurait été pire pour la planète si elle n’avait pas été aussi fabuleuse, puis suggéré que le virus était peut-être un complot étranger.

La Chine a continué en envoyant des scientifiques à travers le monde pour redorer son image, puis vendu à des prix gonflés des masques inadaptés au milieu hospitalier.

Tragi-comique

Il reste le dessert.

La Chine se braque maintenant devant la moindre critique, continue à dissimuler, sermonne le monde en disant qu’il faut s’élever au-dessus de la petite politique... et rouvre le marché public duquel est partie la catastrophe.

Je continue ou j’arrête ? Un digestif après le dessert ?

Pourtant, dans cette tragédie, je vois poindre du comique, ou plutôt du tragi-comique.

Le tragi-comique, c’est la réaction des leaders occidentaux. Fâchés, ils disent qu’ils vont demander des comptes à la Chine, que ce ne sera plus pareil.

Trump dit de la pandémie : « Elle aurait pu être arrêtée en Chine et elle ne l’a pas été ». « Et maintenant, le monde entier souffre à cause de cela ».

Macron dit qu’il ne faut plus être « naïfs ».

Son ministre des Affaires étrangères dit : « Nous entendons être respectés comme la Chine, elle, souhaite l’être ».

D’autres leaders ont durci le ton. On retrousse les manches pour montrer à Pékin nos biceps.

Notre beau Justin, lui, dit que sa crainte, c’est la montée de la discrimination à l’encontre des Canadiens d’origine chinoise.

Ne me dites pas que vous ne l’aviez pas vue venir, celle-là...

Tout cela est pathétique.

La Chine se retient pour ne pas rire devant nos dirigeants.

Pour elle, Trump est un clown avec la psychologie d’un enfant gâté, fasciné par les dictatures, convaincu qu’il peut tout régler avec une conversation téléphonique.

Pour elle, l’Union européenne est une « patente » qui ne peut se discré­diter davantage puisqu’il ne lui restait plus de crédibilité.

Pour elle, Macron est un beau parleur suave, dont le penchant naturel est de fuir les conflits.

Pour elle, Trudeau est un Macron avec deux différences.

Macron parle le français, alors que Justin parle le bilingue, et Macron a lu plus de deux livres dans sa vie.

Local

Nous payons aujourd’hui le prix pour avoir, au nom du capitalisme sans limites, cédé à la Chine tous nos leviers d’influence pour augmenter nos profits ou économiser quelques sous.

Nous devrions, si on en a les moyens, acheter du local autant que possible.

Nos dirigeants ont laissé faire cette dépossession collective.

Ils durcissent le ton maintenant, mais que feront-ils pour vrai quand viendra le temps de tirer des conclusions face à la Chine ?

Ma prédiction ? Relisez le titre de la chronique.