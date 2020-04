Deux avions qui devaient livrer du matériel médical arrivés vides de Chine

OTTAWA | Deux avions sont atterris vides au Canada, sans l’équipement médical qu’ils devaient livrer de la Chine en raison d’importants retards, a indiqué le premier ministre Justin Trudeau mardi.

«Malheureusement, les avions ont dû décoller sans avoir reçu leur livraison», a-t-il affirmé durant son point de presse quotidien. Il a expliqué que les cargaisons attendues à l’aéroport en Chine n’ont pas été reçues en temps opportun pour charger les avions.

«Il y a des limites extrêmement restreintes sur le temps qu’un avion peut rester sur le territoire chinois», a ajouté M. Trudeau en précisant qu’un avion transportait une livraison pour le gouvernement fédéral et un autre, pour une province qu’il s’est gardé de nommer.

Il a du même souffle assuré qu’Ottawa continuait de faire tout en son possible pour éviter des pénuries de matériel de protection crucial pour les travailleurs de la santé, comme des masques et des gants.

«On a reçu énormément d’équipement dans les derniers jours. On en attend d’autres dans les jours à venir et jusqu’à présent, on a pu répondre aux besoins des provinces», a-t-il dit.

Par ailleurs, le premier ministre a annoncé que les entrepreneurs durement touchés par la crise de la COVID-19 pourront s’inscrire à la subvention salariale à compter de lundi prochain.

Le président du Conseil du trésor, Jean-Yves Duclos, a ensuite fait savoir qu’Ottawa s’attend à avoir traité 90 % des demandes de subventions d’ici au 5 mai prochain, soutenant que l'aide financière sera ensuite «livrée rapidement».

Ottawa a lancé mardi un calculateur, sur le site web de l’Agence du revenu, qui permettra aux entreprises de savoir à combien s’élèvera la subvention salariale pour chacune d'elles. Le programme vise à couvrir jusqu’à 75 % du salaire des employés, pour une contribution maximale de 847 $ par semaine.

Le fédéral débloque en outre 350 millions $ pour appuyer les organismes communautaires et caritatifs qui viennent en aide aux plus démunis durant la pandémie.

«C’est de l’argent que nos leaders communautaires pourront utiliser pour former des bénévoles, accroître les livraisons à domicile pour les personnes âgées ou offrir des services de transport pour les personnes handicapées», a précisé M. Trudeau.