La vérité vraie

L’autre jour, sur sa page Facebook, Simon-Olivier Fecteau a pété les plombs contre les coucous qui font circuler toutes sortes de théories du complot sur internet.

Je partage sa colère et son découragement.

Des théories du complot farfelues, il y en a toujours eu. Mais comme m’a dit mon ami Guy Perkins, militant athée et défenseur de la pensée critique : « Cette crise est le Super Bowl des complotistes. »

Pas moyen d’ouvrir son ordi sans être inondé de théories plus ridicules les unes que les autres.

ILS SAVENT

Si au moins les complotistes avaient de l’humour, comme les farceurs du Weekly World News qui ont publié en 1992 des photos de Bill Clinton serrant la main à un extra-terrestre (ou de Hillary tenant dans ses bras un clone de E.T.), ça nous dériderait !

Mais non. Ils se prennent au sérieux. Les chercheurs les plus respectés de la communauté scientifique se posent des questions sur la COVID-19 (le virus peut-il muter, peut-on l’attraper deux fois, résiste-t-il à la chaleur, etc.), mais eux SAVENT.

Ils sont allés consulter deux, trois sites internet gérés par des célibataires de 42 ans boutonneux qui n’ont pas terminé leur secondaire 5, qui possèdent la collection complète des figurines Star Wars et qui vivent chez leurs parents, et ils SAVENT.

D’ailleurs, avez-vous remarqué ?

Ces fins limiers ne croient pas ce qui est publié dans les journaux. Ils ne croient pas ce qu’ils entendent à la radio. Ils ne croient pas ce qu’ils voient à la télé.

Mais quand ils surfent sur internet, ils avalent tout ce qu’ils lisent.

Soudainement, leur scepticisme fond comme neige au soleil !

« Oui, mais j’ai lu sur internet que... »

Sur quel site ?

« Bizoune24.com... Un site TRÈS crédible, qui dit LA VÉRITÉ. »

C’est comme si leur sens critique s’évaporait à la vue d’une souris d’ordinateur---...

Comme disait Roger Drolet, animateur mythique de CKVL : « Es-tu dans le bag ? »

LA MAIRESSE REPTILIENNE

Avez-vous vu la vidéo de l’humoriste Arnaud Soly sur les théories du complot ?

Pissante. Un antidote à la bêtise ambiante.

« Quelle est la date de naissance de Valérie Plante, reptilienne notoire ? 14 janvier 1974. Ça peut sembler anodin. Mais laissons parler les chiffres : 1+4+0+1+1+9+7-4 = 19. COVID 19. »

Le plus drôle, c’est que c’est à peine exagéré.

Soly (qui porte un hoodie et arbore un air sinistre à souhait) copie à merveille le style des vidéos complotistes : musique dramatique, décor sombre, graphismes-chocs.

Que certaines personnes remettent en question l’objectivité des médias traditionnels, pas de problème. Mais remettre la science en question ?

« Oui, mais le docteur Luc Montagnier, récipiendaire du prix Nobel de médecine, dit lui-même que la COVID‐19--- a été créée en laboratoire... »

Le docteur Montagnier est désavoué par la communauté scientifique depuis des années.

Il défend la théorie de la « mémoire de l’eau », à la base de l’homéopathie !

Vous êtes sceptiques, chers complotistes ?

Eh bien, cessez de croire aveuglément ce qui fait votre affaire, et développez votre sens critique !