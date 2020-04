LNH : intégrité

Un récent coup de sonde mené par Pierre Lebrun, du site The Athletic, confirme l’intérêt des amateurs relativement à un retour du hockey, même pendant les mois les plus importants de l’été.

Un taux de 59 % des répondants sont en faveur de la présentation des séries de la Coupe Stanley alors que 41 % s’y opposent.

Plus de 62 000 réponses.

Ce n’est pas banal.

On aime le sport, les amateurs de hockey sont impatients de voir le retour aux activités même si plusieurs soutiennent que l’atmosphère des séries éliminatoires rendrait le spectacle plutôt terne. Parce qu’il faut bien réaliser que les matchs seraient disputés dans des amphithéâtres déclarés « zones interdites ».

Les séries vont au-delà de la compétition. On embarque dans un long et épuisant tournoi, avec de grands espoirs. C’est l’engouement qu’elles provoquent. C’est l’atmosphère surchauffée qu’on retrouve dans les arénas.

Et c’est pour cette raison qu’on doit toujours poser la question : devrait-on présenter un grand championnat sans la présence des amateurs dans les gradins ?

Poser la question, c’est y répondre.

La télé

Sauf que les propriétaires des équipes professionnelles veulent profiter de l’argent des détenteurs des droits de télédiffusion pour amenuiser leurs pertes.

Toutefois, j’ai du mal à m’imaginer des séries éliminatoires... sans spectateurs. Désolé. Et encore moins des séries disputées en pleine canicule ou encore par une belle soirée d’été en juillet ou en août. Ça sonne faux. Et si Bill Daly insiste sur l’intégrité du sport, comment peut-il expliquer qu’une saison prendra fin en septembre et que la suivante démarrera en début de novembre.

Où est l’intégrité ?

Pour l’instant, qu’entend-on ?

Entreprendre la prochaine saison avec un mois et demi d’intervalle entre le dernier match de la finale de la Coupe Stanley et le début des camps d’entraînement.

Le début de la saison en novembre et la fin des séries éliminatoires en juin.

Faut-il croire que le hockey s’apprête à participer aux Jeux olympiques... d’été ?

gagner du temps

Donc, l’Association des joueurs veut gagner du temps. Elle veut savoir si la saison régulière sera complétée et quelle sera la formule des séries éliminatoires.

Elle veut connaître les plans des propriétaires.

Jusqu’ici, les deux groupes ont discuté de plusieurs scénarios.

Présenter les séries éliminatoires devant des amphithéâtres vides ; là vraiment, on s’éloigne de la tradition que prône constamment Gary Bettman.

Entreprendre la prochaine saison avec un mois et demi d’intervalle entre le dernier match de la Coupe Stanley et le début des camps d’entraînement.

Ne devrait-on pas réaliser que cette pandémie est loin d’être terminée ? Ne devrait-on pas s’accorder du temps pour mieux planifier le protocole de retour au travail, j’imagine pour la fin de septembre avec le début de la saison 2020-2021, plutôt que de chercher des solutions pour compléter une saison qui a été mise en pause il y a maintenant presque deux mois et qui risque d’être encore en pause pour deux autres mois ?

L’intégrité, répètent souvent les décideurs.

Hum !