Repêchage de la NFL: huer le commissaire pour lutter contre la COVID-19

Le repêchage de la NFL se déroulera de jeudi à samedi par internet, les participants étant confinés à leur domicile respectif, mais les amateurs de football pourront, en marge de l'événement, poursuivre une tradition à laquelle ils sont attachés: huer le commissaire Roger Goodell.

De fait, la NFL et Budweiser ont lancé lundi la campagne «Boo the Commish» afin que les partisans puissent à nouveau exprimer leur insatisfaction concernant la gestion du grand patron de la ligue. Les gens peuvent enregistrer leur «prestation» et partager leur vidéo sur Twitter en utilisant un mot-clic. Pour chaque utilisation du #BooTheCommish, un dollar sera remis au NFL Draft-a-Thon, qui vise à soutenir les travailleurs de la santé qui luttent contre le coronavirus. Budweiser diffusera les meilleures vidéos le premier jour du repêchage.

Le repêchage devait se dérouler à Las Vegas, mais la ligue a été contrainte d'en transporter la production dans les bureaux du réseau ESPN au Connecticut. Les représentants d’équipe et les espoirs susceptibles d’être sélectionnés assisteront à la séance de façon virtuelle, tandis que Goodell annoncera les choix de l’intérieur de sa maison.