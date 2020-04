Un mandat spécial à la Santé pour Dominique Savoie

L'ex-sous-ministre aux Transports controversée Dominique Savoie a été envoyée en renfort au ministère de la Santé, a annoncé le gouvernement mardi.

La nouvelle, d'abord ébruitée par l'analyste de TVA Nouvelles Mario Dumont, a été confirmée officiellement par Québec au cours de la journée.

Celle qui a fait les manchettes en 2016 occupera le poste d’administratrice d’État à la gestion des ressources en santé.

«Mme Savoie veillera au bon déroulement des actions en lien avec le volet opérationnel du Ministère, notamment sur le plan des infrastructures, des équipements et des approvisionnements», a expliqué le gouvernement par communiqué.

Dominique Savoie s'était fait connaître du grand public en 2016 lorsqu'elle avait été critiquée pour sa gestion du ministère des Transports parla lanceuse d'alerte et analyste Annie Trudel et par la vérificatrice Louise Boily. La sous-ministre avait notamment affirmé qu'elle n'avait pas à se plier aux directives du ministre des Transports de l'époque, Robert Poëti.

La Coalition avenir Québec avait d'ailleurs jugé durement la sous-ministre Savoie en 2016, après que celle-ci eut livré sa version des faits.

Dans la foulée, elle avait été limogée au ministère des Transports et tablettée, tout en conservant son salaire de plus de 210 000 $ par année. Cependant, le Directeur des poursuites criminelles et pénales avait décidé de ne pas déposer d'accusations contre Mme Savoie en 2017, notamment en lien avec les allégations de production de faux documents et d’intimidation auxquelles elle faisait face.

Mme Savoie avait finalement repris du service en février 2018 en tant que sous-ministre au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles