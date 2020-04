Virus: le gouverneur de New York parlera de la polémique des tests avec Trump

Le gouverneur de l’État de New York, qui alterne critiques et compliments avec Donald Trump depuis le début de l’épidémie, a indiqué jeudi qu’il lui parlerait du problème des capacités de tests lors de leur rencontre mardi, sujet de polémique entre les gouverneurs des États et le président américain.

M. Trump affirme que les États ont désormais tout ce qu’il faut pour procéder à des tests à grande échelle, condition nécessaire pour évaluer précisément l’étendue de la pandémie et relancer ensuite les activités économiques.

Mais les gouverneurs de nombreux États, dont M. Cuomo, démentent et demandent l’aide du gouvernement fédéral pour obtenir les fournitures nécessaires auprès des industriels, aux États-Unis ou à l’étranger.

« C’est un peu un dialogue de sourds », a indiqué M. Cuomo. « Je comprends l’argument du gouvernement fédéral, que cela dépend des États, et je pense que cela dépend largement des États. Sauf que le gouvernement fédéral nous fait ensuite toute une présentation sur ce qu’il fait en matière de tests (...) Donc coordonnons qui fait quoi ».

Le gouverneur démocrate Andrew Cuomo a gagné en popularité avec la pandémie qui frappe New York plus qu’aucun autre État américain, avec environ le tiers des plus de 42.000 morts recensés aux États-Unis.

Beaucoup de démocrates et experts en santé publique ont salué sa gestion de la crise et ses efforts de pédagogie et de clarté, qui tranchent avec les points de presse parfois plus confus du président républicain.

Interrogé mardi lors d’un point presse sur la façon dont il gérerait cette rencontre potentiellement délicate, la première entre ces deux new-yorkais depuis le début de la crise, M. Cuomo a répondu: « La vie est délicate, être au gouvernement est délicat. Je vais vous dire comment je gère les choses délicates: je dis la vérité (..) depuis le premier jour. Et d’ailleurs, il (Trump) fait de même. »

M. Cuomo n’a pas précisé s’il parlerait aide financière avec le président. Depuis des jours, lui comme le maire de New York demandent à ce que le Sénat américain, à majorité républicaine, entérine un plan accordant des milliards de dollars d’aide directe aux États les plus touchés.

L’État comme la ville de New York s’attendent à un énorme manque à gagner fiscal du fait de l’arrêt des activités économiques -- plus de 7 milliards pour la ville, plus de 15 milliards pour l’État -- qui pourrait entraîner une réduction drastique des services publics dans les mois à venir.