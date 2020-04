CÔTÉ, Marc André



Au Centre d'hébergement de Lévis, le 16 avril 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Marc André Côté, époux de madame Colette Lebel, fils de feu Georges Côté et de feu Bertha Lelièvre. Il demeurait à Lévis, secteur Bienville. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Christiane (Martin Giguère) et Diane; ses petits-enfants: Jean-Philippe (Geneviève Pelletier), Pier-Alexandre (Andrée-Anne Pelchat), Mathis et leur père Daniel Dionne; ses arrière-petits-enfants: Jérémy, Kylie et leur mère Jessica Maltais; sa soeur: Lorraine; ses belles-soeurs et ses beaux-frères: Rita Martel (feu Jean-Louis Côté), Cécile Poirier (feu Léopold Côté), Jean-Claude Lebel (Mariette Bernard), Marcel Lebel, Liliane Lebel (Jean-Guy Paquet) et Ginette Lebel; ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à tout le personnel du 4ème étage au Centre d'hébergement de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, https://www.mspdulittoral.com/faites-un-don/.Il a été confié au