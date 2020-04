GAMACHE ANCTIL, Marie-Paule



À l'Hôpital de Montmagny, le 10 avril 2020, à l'âge de 87 ans et 10 mois, est décédée dame Marie-Paule Gamache, épouse de feu monsieur Roger Anctil. Fille de feu dame Emma Lord et de feu monsieur Arsène Gamache, elle demeurait à Saint-Pamphile, comté de L'Islet. Elle était la mère de: Alain (Sylvie Lavoie), Jocelyne (Bernard Leclerc), Lise (Daniel Gaulin), feu Sylvie (Jean-Yves Blanchet), Johane, Robin (Manon Drolet) et feu Gino. Elle laisse également dans le deuil, ses petits-enfants: Valérie (Derek Bergmann) et Alexandre Anctil (Lauriane Samson), Catherine Leclerc (Max Tremblay), Annick St-Pierre (Jonathan Charland), Sandy Blanchet (Richard Guillemette) et Madison Anctil (Mathieu Lapointe); ses arrière-petits-enfants: Léany, Megan, Lou-Jane, Lewis et Jacob. Elle était la sœur de: feu Jean-Paul (feu Claudette Vaillancourt), feu Laurette (feu Raymond Bourgault), feu Marie-Marthe (feu Alyre Vaillancourt), Rita (feu Louis Gagnon), feu Réjeanne (feu Gaston Boulet). De la famille Anctil: feu Jeanne D'Arc (feu Paul Thibault), feu Théophile (feu Lorraine Pelletier), feu Louisette (feu Jules Richard), feu Paul (Marie-Jeanne Larose), feu Jean-Claude, Juliette (feu Léonard Pelletier), feu Raymond (Pierrette Deschênes), feu Julien (feu Fleurette Deschênes), Ghyslaine (Lionel Fortin), Diane, feu Ghyslain, Suzanne. Sont également affectés par son départ de nombreux, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au Dr Jacques Rivest et à l'infirmière Myriam Deschênes pour l'accompagnement et le soutien apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec), G2J 1B8 ou à l'Association pulmonaire Québec, 104-6070, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec), H1N 1C1. Des formulaires seront disponibles au salon. Un moment de recueillement et de prière aura lieu ultérieurement dans l'intimité de sa famille. L'inhumation se fera au cimetière paroissial Bellevue de Saint-Pamphile.