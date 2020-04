Accompagnement virtuel pour hockeyeurs confinés

La pandémie de la COVID-19 a mis sur pause la carrière de milliers d’athlètes qui doivent tout de même continuer à préparer leur corps et leur esprit en vue d’une reprise éventuelle des activités sportives. L’entreprise Hockey Projection a saisi la balle au bond pour faire connaître une application toute désignée dans les circonstances.

Fondé il y a presque quatre ans par les anciens joueurs de la LHJMQ Maxime Aubut et Danick Bouchard, Hockey Projection a conçu une application pour accompagner les hockeyeurs dans leur développement dans sept sphères précises : la préparation physique, la préparation psychologique, la nutrition, l’hydratation, la santé et la réadaptation, le power skating, l’entraînement des habiletés et l’accompagnement scolaire avec SOSprof.

Après que l’utilisateur a entré ses données personnelles et dicté ses objectifs dans l’application iCoachHockeyD, ce dernier est invité à suivre pendant six semaines le programme fait sur mesure pour lui.

Photo courtoisie

Habituellement payante, cette fonction est offerte gratuitement jusqu’au 1er juin en raison de la crise sanitaire, une manière pour ses fondateurs de faire leur part pour aider, alors que les hockeyeurs de tout âge cherchent à rester en forme tout en étant confinés.

« On le sait qu’ils [les hockeyeurs] en ont besoin présentement, et étant donné que c’est un besoin fort, et puisqu’on est aussi dans une situation insécurisante économiquement, on a décidé d’être bon joueur », explique le conseiller au développement de l’entreprise, Dominic Ricard.

« Toute notre équipe, laquelle comporte des anciens joueurs, on a tous les mêmes valeurs, qui sont d’aider les jeunes et leurs familles, poursuit-il. Dans la situation qu’on vit présentement, c’est une mission sociale. Ç’a pesé très fort dans la balance pour prendre la décision. »

Photo courtoisie

Au-delà de la performance

L’ancien directeur général des Voltigeurs de Drummondville insiste d’ailleurs sur un point : l’application a été créée pour tous les hockeyeurs, jeunes ou moins jeunes, et pas seulement pour l’élite.

Il rappelle que le hockey apporte son lot d’avantages à l’extérieur de la patinoire.

« Ce n’est pas juste la performance, c’est la santé physique et psychologique. Le hockey, ça doit être vu comme une école de vie. Quand on inscrit notre jeune au hockey, ce n’est pas toujours dans l’optique que le jeune va aller se chercher des outils pour sa santé physique et psychologique à court, moyen et long terme. Or, iCoacHockeyD, c’est ça », précise celui qui est également conseiller auprès de l’équipe de Pat Brisson avec la prestigieuse agence CAA.

Entente

Cet aspect a charmé les dirigeants de Hockey Québec, qui ont conclu l’an dernier un partenariat avec l’entreprise pour permettre à leurs membres d’utiliser l’application à moindre coût.

« Le hockey n’est pas tout le temps dans une culture facilitante quand on parle de nutrition et de préparation physique. J’ai une nageuse à la maison qui aura 15 ans et un joueur de hockey. Et pour une nageuse, c’est plus dans ses habitudes de vie de faire attention à sa nutrition et de prendre soin d’elle mentalement et physiquement [...]

« C’est une opportunité pour éduquer les familles et les jeunes et pour créer un certain buzz, parce qu’on a du temps en étant confinés », mentionne Dominic Ricard.