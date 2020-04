Capitale-Nationale: encore deux morts

Malgré peu de nouveaux cas, deux autres personnes ont perdu la vie à Québec, ce qui porte le total à 34 décès jusqu’à présent dans la Capitale-Nationale.

• À lire aussi: COVID-19: une situation très stable dans Chaudière-Appalaches

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

• À lire aussi: COVID-19: 93 nouveaux décès au Québec, le retour à l'école ne sera pas obligatoire

La santé publique a confirmé 17 nouveaux cas positifs à Québec, ce qui porte le total à 647 personnes infectées. Les autorités sanitaires sont actuellement satisfaites de la situation qui s’améliore petit à petit.

« Grâce aux efforts des citoyens et aux mesures strictes de prévention mises en place par le gouvernement, la propagation du virus est maintenant faible dans la communauté de la Capitale-Nationale. Aujourd’hui, près de 350 personnes sont guéries parmi toutes celles qui ont été infectées », a déclaré le Dr François Desbiens.

Le bilan continue toutefois d’être catastrophique au Jeffery Hale avec 110 personnes infectées. Parmi les deux décès supplémentaires annoncés mercredi, l’un d’eux provient du Jeffery Hale. Le total est maintenant de 18 morts dans ce seul établissement.

Pas de changement

Au CHSLD Paul-Triquet, la propagation se poursuit avec six nouvelles personnes infectées et un décès de plus, pour un total de huit morts. Au Manoir de Courville, la situation est toujours difficile, mais stable.

En Chaudière-Appalaches, on compte très peu de nouveaux cas depuis plusieurs jours. Les cinq nouveaux cas de mercredi portent à 346 le nombre total de personnes infectées. Sept personnes sont hospitalisées et le total de sept décès demeure inchangé depuis quelques jours.

Au Manoir de l’Arbre argenté, aucun changement n’est survenu au cours des sept derniers jours. À Lévis, au Manoir Liverpool, aucun nouveau cas n’a été recensé et la situation s’améliore.

Les autorités sont toutefois aux aguets des cas de détresse psychologique.