Ces vedettes qui croient n’importe quoi

Lundi, à QUB radio, j’ai fait une entrevue avec une vedette. Elle ne chante pas, ne danse pas, ne montre pas sa face à la télé. Pourtant, j’étais suspendue à ses lèvres.

J’aurais écouté pendant des heures Nathalie Charland, directrice sénior, affaires scientifiques et médicales chez Medicago, la société biopharmaceutique vedette de Québec, à qui Québec a donné 7 millions de dollars pour plancher sur un vaccin contre le coronavirus.

Ce qui m’amène à ma question : pourquoi ça a pris une pandémie, des milliers de morts, pour qu’on se mette à inviter de vrais scientifiques dans nos médias ?

STARS EN BLOUSE BLANCHE

Ce que Mme Charland avait à me raconter était tout simplement passionnant. Pour fabriquer des vaccins, Médicago intègre des « particules pseudo-virales » à... des plantes ! Les tests sur les souris ont commencé cette semaine, ce sera ensuite les primates, puis les humains (en juillet ou août).

J’étais fascinée !

Depuis le début de la pandémie, on n’a jamais été aussi confiants dans les capacités de la science à sauver des vies. Et on n’a jamais entendu autant de scientifiques sur toutes les tribunes.

Pourquoi, avant, avions-nous si peur de donner le micro à des spécialistes, des chercheurs, des intellectuels, des penseurs ? Pourquoi, comme public, avions-nous si peu d’intérêt à les écouter ?

On n’en avait que pour les vedettes, même si elles nous racontaient parfois des insignifiances ou lançaient des énormités.

On rit beaucoup ces jours-ci des vedettes qui croient aux théories du complot.

À l’émission Bonsoir, bonsoir !, lundi, l’humoriste Alexandre Barrette a dit à propos de la COVID-19 : « C’est une crise sanitaire, une crise financière, une crise... de nerfs de Lucie Laurier ».

La comédienne affirme qu’elle ne se fera jamais vacciner contre la COVID-19.

Mais ça ne date pas d’hier que certaines vedettes croient en des fabulations.

On a eu la vedette créationniste : en 2013, à Tout le monde en parle, Rachid Badouri a déclaré : « Je ne crois pas que je descends du singe » (il préférait croire que son Dieu avait créé l’univers).

On a eu la vedette nouvel âge : quand Ginette Reno nous vantait les mérites du Livre des lumières, rempli de soi-disant messages de Jésus.

Quand les livres de bla-bla ésotériques sont les plus grands vendeurs, quand Oprah Winfrey fait une fortune en vantant The Secret, quand Gwyneth Paltrow fait des millions en vendant un vaporisateur anti-vampires psychiques, sommes-nous vraiment surpris que d’autres vedettes (John Cusack, Woody Harrelson, M.I.A.) croient que le virus est causé par le réseau 5G ?

La semaine dernière, à QUB radio, j’ai demandé à Guy Nantel quelle question il poserait aux gens s’il faisait un de ces fameux vox pop qui l’ont rendu célèbre. « Je leur parlerais des théories du complot, m’a-t-il répondu. Ce qui est intéressant, c’est que les complotistes ont tous un complot différent ! Moi, je les crois sur la notion de complot, mais je ne sais pas lequel croire ! »

LES LEÇONS DE LA PANDÉMIE

On parle beaucoup de ce qui devrait changer dans l’« après-pandémie ».

On devrait passer plus de temps à écouter les scientifiques, les experts, et moins de temps à écouter les vedettes.