COVID-19: les revenus de Metro propulsés par la pandémie

Le géant de l’alimentation Metro a vu son bénéfice net atteindre 176,2 millions $ à son deuxième trimestre 2020, soit une hausse de 45 %. Ces résultats ont été influencés durant deux semaines par la COVID-19.

«Cette crise est sans précédent et a sollicité toutes nos ressources pour assurer la sécurité de nos employés et de nos clients, la résilience de notre chaîne d'approvisionnement et le maintien des opérations en magasins», a indiqué Eric R. La Flèche, président et chef de la direction.

Mercredi, l’enseigne québécoise a dévoilé ses résultats financiers pour son trimestre clos le 14 mars. Le chiffre d’affaires de l’organisation a atteint près de 4 milliards $, soit une hausse de 7,8 %. De ce montant, environ 125 millions $ sont dus à la pandémie, estime la direction.

Metro précise que le chiffre d’affaires de ses magasins d’alimentation comparables est en hausse de 9,7 %. En excluant l’impact de la pandémie, cette augmentation aurait plutôt été de 5,2 %.

Celui pour sa division des pharmacies a également enregistré une croissance. Cette hausse a été de 7,9 % en incluant l’impact du virus.

Le bénéfice net dilué par action a été de 0,69 $, une hausse de 46,8 %.

«L'impact de la COVID-19 représente une augmentation d'environ 0,03 $ du bénéfice net par action», note la direction.