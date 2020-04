Savez-vous que le grand tournoi national de poches est le seul événement MAJEUR encore au calendrier ? Le 27 septembre à Mirabel. Si la COVID-19 et le gouvernement le veulent, ils seront une centaine de pocheurs pour le plus grand tournoi de poches au pays.

Tous ceux à qui j’ai parlé de cette chronique ont fini en braillant de rire. Pas une exception. Et j’ai dû moi-même essuyer mes lunettes toutes les fois.

Pourtant, je n’écris pas pour me moquer de ces pionniers des poches. Pantoute. Benoît Desautels est un entrepreneur respecté et Marc Lajoie, le commissaire non nommé de l’Association nationale de poches, est un génie de l’informatique. Il m’a dépanné à Londres, à Pyeongchang, à Sotchi, à Vegas, en fait partout où il fallait peser sur une couple de pitons pour relancer un ordinateur.

Les vraies pochesS

Mais là, s’cusez, on parle de vraies poches. De poches professionnelles. L’Association nationale de poches a été fondée pour que les poches soient enfin réglementées. Ajustées aux grandes ligues américaines de cornhole, le jeu de poches officiel aux États-Unis.

L’ANP-Québec ne joue pas avec vos petites poches.

« On emploie des poches officielles de 420 grammes. La tradition veut que ces poches soient remplies de grains de maïs ou de pois séchés. Mais quand on les oublie sous la pluie, les poches gonflent ! Et quand on les range dans une cave ou un garage, les souris viennent les manger », explique Marc Lajoie, le commissaire des poches. Sans rire.

On a trouvé un fournisseur de boulettes de plastique sur la Rive-Sud et ce sont ces poches qui sont maintenant « officielles ». Avec un côté rugueux en suède et un côté lisse en coton.

« Selon que la stratégie exige douceur ou freinage », explique le commissaire.

Un immense gag

Vous avez déjà compris que Benoît Desautels, le fondateur et président du CA de l’ANP, était plutôt pince-sans-rire quand il a lancé l’aventure avec Lajoie. Le problème, c’est que leurs jeux de poches étaient très populaires. Il fallait solidifier le tout et répondre à la demande.

Aujourd’hui, Desautels a lancé une petite entreprise pour fabriquer les jeux de poches qui sont vendus dans les Sports Experts de la Rive-Nord et des Laurentides. Plus de 150 tables de jeux et de poches ont été vendues l’an dernier.

« Au début, on prenait ça pas mal à la blague. Nous, on jouait depuis 20 ans aux poches. Mais il a fallu créer un OSBL et fonder une association responsable. Nos poches n’ont rien à voir avec les jeux de poches des terrains de camping. Il n’y a qu’un trou pour viser et les poches sont plus grosses », de dire le Gary Bettman des poches.

En fait, c’est comme les Québécois qui sont passés des petites aux grosses quilles. Sont passés des petites aux grosses poches. Pour pouvoir se mesurer au reste du monde.

« Il est trop tôt encore et cette pandémie va ralentir notre expansion. Mais d’ici quelques années, quand nous aurons fondé une ligue nationale de poches, on va pouvoir disputer une série du siècle aux Américains. Sur leur propre terrain de cornhole », de dire le commissaire visionnaire.

Samuel Girard : passionné

L’ANP a déjà sa figure de proue. Samuel Girard, de l’Avalanche du Colorado, est un passionné des poches. Il a même un jeu professionnel dans son sous-sol au Colorado. Mais le commissaire n’a pas son numéro de téléphone.

En fait, le commissaire Marc Lajoie a une vision claire des besoins des poches au Québec.

« Il nous manque un monsieur et une madame Buies comme au mini-putt à la télévision. »

Il a raison, j’imagine Stéphane Langdeau décrire comment Mme Buies caresse sa poche du côté doux, qu’elle vise le trou d’un œil conquérant...

Irrésistible.

Au cas où vous l’ignoreriez, RDS a son spécialiste des poches. Le journaliste Michel Laprise a déjà préparé plusieurs reportages sur les poches. Vous les trouverez sur le site de RDS. Mais on ne les a jamais vus à l’écran.

Le sport n’était pas encore crédible. Mais faut pas lâcher Laprise, v’là de l’aide aux poches. Une pleine page. La consécration des poches.

DANS LE CALEPIN | Le site internet de l’ANP est malheureusement en reconstruction.

Paulin Bordeleau : un vrai

Samedi dernier, Mario Roberge a longuement raconté sa vision et sa perception de situations qui l’ont conduit en dehors du hockey. C’était sa perception, avec tout ce que la subjectivité peut entraîner de marge d’erreur. Dimanche, j’ai été impressionné par un commentaire sur Facebook déposé par Paulin Bordeleau, le coach au cœur des événements. Disons, le déclencheur de la déboulée.

« Tout ce que dit Mario est exactement ce qui s’est passé. Dans mon cas aussi. J’étais quelqu’un d’autre comme entraîneur.

« Par contre, j’ai réalisé à temps que c’était moi le problème et Mario vous a confirmé la suite. Ce qui était une année très difficile pour l’équipe et moi-même s’est terminé par une défaite en finale. Ce fut un très beau parcours et une bonne leçon pour moi en tant que personne et en tant qu’entraîneur.

« Je dois beaucoup à Mario et encore plus à Serge Savard. Ce sont deux hommes d’une grande franchise et de loyauté », a-t-il écrit.

C’est un très beau témoignage de Paulin Bordeleau. Il avait agi avec noblesse et humilité à l’époque, il a gardé ces qualités. D’ailleurs, qui Jacques Demers a-t-il embauché à Tampa Bay comme adjoint quelques années plus tard quand il a eu le contrôle de l’équipe ? Paulin Bordeleau.