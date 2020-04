Le Jour de la Terre (22 avril) fut célébré pour la première fois le 22 avril 1970, lorsque le sénateur américain Gaylord Nelson encouragea les étudiants à mettre sur pied des projets de sensibilisation à l'environnement dans leurs communautés. Chez nous, au Québec, c’est depuis 1995 qu’on célèbre le Jour de la Terre en organisant toutes sortes d’activités de sensibilisation face aux enjeux environnementaux. Avec sa capacité à mobiliser les acteurs du milieu, le Jour de la terre n’a cessé de croître, développant de nombreux programmes d’action le 22 avril et tous les jours. « Pour le Jour de la Terre 2020 et tous les jours, changeons nos habitudes pour un avenir plus lumineux » est le thème retenu cette année.

Son dernier match

Le 22 avril 2003, Patrick Roy (photo) joue son dernier match en carrière dans la LNH alors que le Wild du Minnesota l’emporte 3-2 en prolongation dans le septième match de la série quart-de-finale de la conférence de l’Ouest. Le 28 mai suivant, le gardien de l’Avalanche du Colorado annonce son retrait de la compétition après une brillante carrière de 18 saisons dans la Ligue nationale de hockey.

Anniversaires

Richard Renaud (photo) vice-président opérations, Les Contrôles Cristal, 65 ans...Jeffrey Dean Morgan acteur américain de cinéma et de télévision connu pour son rôle de Negan dans la série The Walking Dead, 54 ans...Danielle Sauvageau, ex-entraîneuse de l’équipe féminine de hockey du Canada, 58 ans...Me Luc de la Sablonnière, avocat associé chez Morency société d'avocats, 58 ans... Peter Frampton, chanteur, guitariste et compositeur britannique, 70 ans...Louise Harel, femme politique québécoise, 74 ans...Jack Nicholson, acteur américain, Oscar du meilleur acteur en 1976 et en 1998, 83 ans. (Photo Richard Renaud)

Disparus

Le 22 avril 2005. Stéphane Provost (photo), 37 ans, juge de ligne dans la LNH pendant 10 ans (695 matchs en saison régulière)... 2018. Keith Ashfield (photo), 66 ans, député fédéral (Parti conservateur) de la circonscription de Fredericton de 2008 à 2015...2017. Michele Scarponi, 37 ans, coureur cycliste italien, vainqueur du Tour d'Italie 2011...2016. Yvon Charbonneau, 75 ans, ex-syndicaliste (CEQ) et politicien (1994-2004)...2014. George Harry Heilmeier, 77 ans, ingénieur américain, inventeur de l'affichage à cristaux liquides...2013. Richie Havens, 72 ans, musicien américain...2008. Ed Chynoweth, 66 ans, ex-président de la LHJMO et de la LCH...2008. Paul Davis, 60 ans, chanteur et compositeur américain...2006. D'Iberville Fortier (photo), 80 ans, homme politique et diplomate canadien...1994. Richard Nixon, 81 ans, 37e président des États-Unis...1985. Jacques Ferron, 64 ans, médecin et écrivain, fondateur du parti Rhinocéros. (Photo Stéphane Provost)