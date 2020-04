Le virus beaucoup plus contagieux qu'on le pensait

Le directeur national de la santé publique a affirmé en conférence de presse mercredi que le virus était plus contagieux que ce qui avait été estimé.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

• À lire aussi: La lutte sera longue, prévient l’OMS

«Un R0 de cinq, comme le Dr Arruda a dit, ça voudrait dire qu’une personne infectée va potentiellement en infecter cinq autour d’elle», explique la Dre Nathalie Grandvaux, professeure en biochimie.

Plus de 2,6 millions de personnes dans le monde ont contracté la COVID-19 et plus de 182 000 en sont décédées.

«Les faits parlent par eux-mêmes. Il faut se rendre à l’évidence, quand on voit la propagation qu’il y a eu à travers le monde et à travers les exemples qu’on a ici, le virus se transmet très facilement», poursuit la Dre Grandvaux.

Alors qu’on parle de déconfinement graduel et de retour en classes, il faut aussi soulever le risque d’une deuxième vague.

«Ce qu’on estime, c’est que seulement 10% de la population a vu le virus. Ce qui veut dire que 90% des gens n’ont pas vu ce virus. La deuxième vague est de plus en plus probable», de dire la spécialiste.

L’OMS craint que cette deuxième vague ne survienne en septembre, période où l’on retrouve déjà d’autres types d’infections.

«Imaginez qu’on retrouve le même taux d’infections, mais en plus on a les cas de grippe et d’autres virus», lance-t-elle.

Concernant le retour à l’école au Québec qui pourrait s’effectuer prochainement, elle est d’accord qu’il faut reprendre un rythme de vie plus normal.

Certains parents pourraient décider d’attendre septembre. «Si les enfants vont à l’école et qu’ils reviennent avec une grippe, ça va être mélangeant et il va y avoir du stress pour les parents», dit la Dre Grandvaux.

«Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise décision, l’inquiétude des parents est compréhensible et on n’a pas vraiment de bonnes réponses basées sur les faits scientifiques», conclut-elle.