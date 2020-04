Levée des mesures de distanciation sociale: Las Vegas s’offre comme groupe test

LAS VEGAS, Nevada | La mairesse de Las Vegas a proposé mercredi que les citoyens de sa ville forment un groupe test pour mesurer combien de personnes mourront de la COVID-19 sans mesures de distanciation sociale.

En entrevue sur les ondes de CNN, Carolyn Goodman a insisté sur l’importance pour les Américains de rouvrir l’économie et de revenir à une vie un peu plus normale. Plus précisément, elle est impatiente que la réouverture des casinos soit autorisée.

Plus de 45 000 personnes ont succombé à la COVID-19 aux États-Unis et plus de 800 000 y sont infectées. Lorsque l’animateur de CNN Anderson Cooper a fait remarquer à Mme Goodman que le bilan serait encore plus lourd s’il n’y avait pas eu des mesures de distanciation sociale, elle a répondu: «comment le savez-vous?»

«Nous ne le saurons pas tant qu’il n’y aura pas de groupes tests. On s’offre pour être un groupe test», a-t-elle ajouté.

Carolyn Goodman a précisé qu’elle a proposé l’idée aux statisticiens de la ville. Ces derniers ne l’ont toutefois pas encouragée à aller de l’avant.

«Ils m’ont dit qu’on ne pouvait pas le faire, car des personnes de chaque coin du sud du Nevada viennent travailler dans la ville. Je crois que c’est dommage, a-t-elle dit. On aurait aimé offrir cette possibilité de comparer.»

Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis, le Nevada compte 3937 cas de COVID-19.