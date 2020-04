Un scénario de retour en juillet

Gary Bettman a toujours entretenu l’espoir d’une relance des activités dans la Ligue nationale de hockey. Donald Trump aimerait sortir son pays le plus rapidement possible de la phase de confinement et le sport représenterait une bonne façon de divertir ses concitoyens.

Mais il y a encore une montagne d’obstacles, comme la fermeture des frontières entre le Canada et les États-Unis, avant qu’on dépose une rondelle au centre de la glace pour un match de la LNH.

Parmi les scénarios envisagés par la LNH, il y a celui d’un retour au jeu en juillet.

Matt Caldwell, le président des Panthers de la Floride, a laissé filtrer cette information lors d’une conférence téléphonique, mercredi. Dans l’espoir de terminer le calendrier régulier, les dirigeants de la LNH choisiraient quatre villes comme points centraux. Une ville par division serait sélectionnée.

Les villes de Raleigh (section Métropolitaine), St. Paul (section Centrale) et Edmonton (section Pacifique) seraient ciblées pour présenter des matchs à huis clos.

Dans la division Atlantique, le choix de la ville resterait à déterminer. La pandémie de la COVID-19 frappe fort à Montréal, Boston et Buffalo, ce qui réduirait considérablement les chances de ces équipes de se transformer en lieu de résidence.

La LNH aurait déjà identifié 20 villes où il serait impossible de compléter la saison.

Daly prudent

Avant d’imaginer revoir Sidney Crosby dans son uniforme des Penguins de Pittsburgh ou Brad Marchand dans celui des Bruins de Boston, les partisans risquent de devoir s’armer de patience encore longtemps.

Bill Daly, le bras droit du commissaire de la LNH, a rappelé être optimiste quant à une reprise du jeu dans son circuit, mais il a également apporté un ombrage à un retour en juillet.

« Je ne sais pas si notre approche a changé depuis l’interruption de la saison (12 mars), a dit Daly dans une entrevue avec Bruce Garrioch, de Postmedia. Nous devons nous préparer à toute éventualité. Nous devons poursuivre nos devoirs afin de réduire la période de temps où nous aurons à prendre une décision. »

« Nous essayons de lire dans les feuilles de thé, mais il n’y a rien de facile à prédire, a-t-il poursuivi. Les mesures de distanciation sociale risquent de perdurer plus longtemps que prévu. Mais nous devrons être flexibles, agiles et prêts à réagir en même temps que les événements se dérouleront. »

Daly a toutefois dit ressentir un vent d’espoir plus grand dernièrement.

« Je dirais que la semaine dernière, les deux dernières en particulier, nous ont permis d’espérer plus et d’être plus optimistes. Il y a probablement une lumière au bout du tunnel. Je ne sais pas encore ça nous prendra combien de temps pour y arriver, mais je crois que nous nous dirigeons dans la bonne direction. Je ne peux toutefois pas utiliser le mot confiant puisque dans mon esprit, c’est plus fort qu’optimiste. »

À l’intérieur de la même division

S’il y a encore plusieurs scénarios sur la table pour la LNH, celui d’une reprise des activités en juillet nécessiterait probablement la reconstruction du calendrier pour les dernières rencontres.

En regroupant les équipes d’une même division dans une seule ville, la LNH aurait ainsi le désir de terminer sa saison avec des matchs à l’intérieur de la même division.

Quand on regarde le calendrier du CH, on remarque qu’il reste seulement quatre rencontres sur onze contre des formations de la division Atlantique (deux fois les Sabres, les Panthers et les Maple Leafs).

Le Tricolore devait partir pour un long voyage en Californie (Ducks, Kings, Sharks) et au Colorado à la mi-mars. Il y avait également un autre périple dans l’Association de l’Ouest avec des arrêts à Chicago et à Nashville.

Il serait possible de terminer la saison en trois semaines pour ensuite débuter les séries. Les dirigeants de la LNH devront cependant convaincre l’Association des joueurs sur le principe de s’éloigner de leur maison et leur famille pour une longue période de temps.

Dans quelques jours, la LNH pourrait toutefois étudier un autre scénario puisque la pandémie de COVID-19 n’a pas fini de faire rage.