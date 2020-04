GILBERT, O'Neil



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 avril 2020, à l'âge de 80 ans et 8 mois, est décédé monsieur O'Neil Gilbert, époux de feu Charlotte Grondin. Il demeurait à Lévis autrefois de Saint-Anselme. Il était le fils de feu Léon Gilbert et de feu Hélène Dion. Outre son amie Lise Parent, il laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Édith Morais), Harold (Caroline Caron), Sonia (Jean-François Gingras), Patrick (Annie Tousignant); ses petits-enfants: feu Steven, feu Michaël, Jonathan, Keven, Rosalie (Jean-Philippe Morin), Mélina (Claude Veilleux), Samuel (Malika Turcotte), Charles-Edward, Florence, Anthony; ainsi que son arrière-petite-fille Anjee (feu Steven), ses frères et sœurs: feu Léandre (Antoinette Roy), Pauline (feu Albert Boutin), feu Marielle (Léonidas Perré), feu Laval (feu Laurence Prévost), feu Daniel (Gisèle Lacroix), feu Claudette (feu Roger Massé), Jean-Marie, Pierrette (Raynald Desrosiers), Huguette, feu Noëlla et Fabienne (Léandre Marceau); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Grondin: feu Ghislaine (feu Robert Boivin), feu Céline (René Lacombe), feu Lauréanne (Jacques Morneau), Ginette (feu Claude Couture), Murielle et feu Michel (Jacqueline Bilodeau); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 8e étage et les soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction funéraire a été confiée à Groupe Garneau Thanatologue.