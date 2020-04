MERCIER, Claudette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 avril 2020, à l'âge de 64 ans, est décédée dame Claudette Mercier, épouse de monsieur André-Marie Gagnon. Elle était la fille de feu monsieur Roger Mercier et de dame Monique Lavoie. Elle demeurait à Château-Richer.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Château-Richer sous la direction desElle laisse dans le deuil outre son époux André-Marie, ses fils et ses belles-filles: Mathieu (Katia Martel), Samuel (Marie-Mélissa Asselin); ses petits-enfants: Magalie, Éliot et Florence; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-soeurs: Lise (Alain Turcotte), Lucie (Réginald Desrosiers), Jean-Yves (Gina Laplante), Alain (Carole Thibault), Harold (Christine Laplante) et Chantal (Yvon Racine); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon: Lucie (feu Jean-Guy Taillon), Nöella (feu Bernard Rousseau), Véronique (Marcel Mongeau), Astride (feu André Jalbert), Solange (feu Bernard Martin), France, Jean-Nil (Diane Audet). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec pour la grande qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Québec, G1K 5Y9 https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don