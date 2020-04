BÉRUBÉ, Élie



Aux soins palliatifs de l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 16 avril 2020, à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Élie Bérubé, époux de feu dame Éliane Beaupré. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.Il laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Christ-Roi et de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation les Jardins du Haut-St-Laurent, 4770, rue St-Félix, Saint-Augustin-de-Desmaures, tél. : 418-872-4936.